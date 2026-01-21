北斗晶　（C）ORICON NewS inc.

　元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。スーパーで購入したという豆苗の種から、新たに豆苗を栽培する様子を紹介した。

【写真】「この成長はさすが」ペットボトルの上で立派に育った豆苗を披露した北斗晶

　「スーパーで買って食べた豆苗の種に水と光を与えて　3度目の収穫時期が来た」とつづり、青々と立派に育った豆苗の写真を披露。プラインター代わりに細工されたペットボトルの上で、長く成長している。

　北斗は「4回目はいけるのだろうか!?」とさらなる収穫に期待を込め、「#収穫 #楽しみ #また生える？」と心躍らせている様子だった。

　この投稿には、「凄いです」「育て方うますぎます」「3回目でこの成長はさすがです」「ペットボトルを活用する所が流石ですね」「どうやって育ててるのか教えて欲しい」などの声が寄せられている。