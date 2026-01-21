犬が『飼い主のお風呂を覗く』心理５選

お風呂に入っていると、なぜか愛犬がお風呂を覗きにやってくることはありませんか。なぜ犬たちは飼い主のお風呂の様子を覗きたがるのでしょうか。その心理を探っていきましょう。

1.飼い主が何をしているのか気になる

お風呂に入った回数が少ない子犬や、お風呂に入る頻度が低い犬の場合、お風呂場で毎日飼い主が何をしているのか気になっているわんこも多いでしょう。

「毎日入っていくけれど、何しているんだろう」と興味本位からお風呂場まで後をついてきて、覗いて確認しようとしているのです。

2.飼い主の姿が見えないと寂しい

甘えん坊な犬や寂しがり屋な犬の場合、飼い主の姿が見えないと寂しさを感じてしまうため、少しでも飼い主の姿を確認しておきたいと覗きにくることがあります。

もしもお風呂のドアの外側で吠えたり鳴いたり、激しく引っ掻いたりするような行動が見られる場合は、分離不安の可能性も疑われるので、日頃の接し方やひとり時間をあえて増やすなど対策しましょう。

3.飼い主の居場所や安全を確認したい

犬は仲間や群れのリーダーの居場所を把握しておきたい、安全を確認しておきたいという習性を持ちます。そのため、大切な飼い主が今どこにいるのか、そして何をしているのか、さらには危険が迫っていないかを把握したいのでしょう。

特にシャンプーが苦手な犬の場合、「あんな場所に入るなんて危険すぎる！」「飼い主さん、大丈夫！？」と心配して覗きにきていること。

4.お風呂に入りたい、水遊びしたい

シャンプーや水が苦手な犬がいる一方で、水遊びが大好きな犬もいます。そんな犬たちは、お風呂に入って水遊びがしたいという気持ちから、「ここを開けて！」「一緒に入りたい！」と覗きにきていることもあるでしょう。

ただし、あまり頻繁にシャワーを浴びてしまうと、刺激や乾燥で皮膚にダメージを与えてしまったり、バリア機能が低下する恐れもあります。お風呂に一緒に入れてあげる場合も頻度を考慮してあげましょう。

5.覗くことが習慣化している

飼い主がお風呂に入ると毎日のように覗きにきている犬の場合、そもそもお風呂を覗きにくることが習慣化している可能性もあります。

「飼い主がお風呂に入ったらドアの前で待機するもの」「お風呂を覗くもの」と思い込んでいて、一種のルーティンになっているのでしょう。

こっそり見られている時にすべき飼い主の対応

飼い主がお風呂に入っているとき、こっそり後をついてきてお風呂を覗きたがる犬は珍しくありません。問題点がなければ、叱ったり無理にやめさせたりする必要はないでしょう。

しかし、飼い主がリラックスできない、愛犬が吠えてばかりいるなどの問題点がある場合は、お風呂に続くドアを全て閉めておいたり、柵を設置したり、お風呂の間はケージに入っていてもらうなど、ひとりで時間を過ごせるように少しずつ慣れさせていきます。

最初は「どうしてダメなの？」と吠えたり鳴いたり、時にイタズラをしてしまうかもしれません。しかし、イタズラしそうなものはあらかじめ片付けておき、吠え癖も気にせずお風呂に入っていれば、徐々に収まっていくことでしょう。

まとめ

犬が飼い主のお風呂を覗きにくる理由は、飼い主の安否確認や興味本位、寂しさなどさまざまな理由がありました。問題行動を助長している場合は、お部屋で待たせたり、一時的にケージに入っていてもらうなど、ひとりで過ごすことに少しずつ慣れさせていきましょう。