思わず飲み干してしまう蕎麦、昼限定「かしわ南蛮」を味わう　鶏肉とネギの香ばしさと食感がたまらない

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三軒茶屋の蕎麦店『手打蕎麦里り』です。

たおやかな蕎麦を上品なツユが優しく包み込む

駅から少し離れた場所で暖簾を出して2年半。この店の存在が街の人々に馴染んできた頃合いだ。

『神田まつや』の門を叩いて修業した店主の野村享史さん。彼が打った蕎麦をもりやざるで味わってみれば、奥歯でコリッと音が鳴る凛々しい風情。それが温蕎麦になると打って変わって、たおやかな表情になる。これこそ粉の産地や品種ごとの特性を活かし数種類をブレンドした賜物だ。

かしわ南蛮1600円（昼のみ）

『手打蕎麦 里り』かしわ南蛮 1600円（昼のみ） 鶏肉は歯応えと旨みの強い阿波尾鶏を使用。ねぎは注文から焼き、鮮やかな食感を生んでいる。紅葉麩を浮かべた景色も秋らしい風情だ

「かしわ南蛮」は昼限定のメニュー。直火でしっかり炙った鶏の香ばしさが汁に溶け出し、本枯節やサバ節のダシの旨みを深くする。焼き目を付けたねぎのシャキッとした歯応えもいい合いの手だ。

とはいえ押しの強さは少しもない。気づけば飲み干している優しい味わいなのだ。

［店名］『手打蕎麦里り』

［住所］東京都世田谷区若林1-1-2藤和シティコープ若林103

［電話］03-6805-3669

［営業時間］11時〜14時半（14時LO）※蕎麦がなくなり次第終了、17時〜22時（21時LO）※日は〜21時（20時LO）

［休日］月・木の昼

［交通］東急田園都市線三軒茶屋駅三茶パティオ口から徒歩6分

※画像ギャラリーでは、たっぷりの卵がそばに寄りそう「玉子とじ」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

『おとなの週末』2025年12月号

