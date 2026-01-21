きのう、山形県米沢市で男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをした事件で、当時犯人は、現場付近に潜むことなどはしていなかったことがわかりました。

【画像】事件現場

犯人は現在も逃走を続けていて警察が行方を追っています。

この事件はきのう午後０時４５分ごろ、米沢市本町一丁目で３０代の男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをしたものです。

犯人はその場から南の方向に走って逃げました。

当時男性は、車で帰宅し車から降りたところ突然首を切られました。犯行は１分程度で短時間の犯行だったとみられます。

その後の取材で犯人は現場付近に潜むことなどはしていなかったことがわかりました。

警察は犯人の行方を追うとともに犯人がどのようにして男性に近づいたかも含め調べを進めています。

逃げた犯人は性別はわかっていません。身長１７０センチくらいの小太りで、黒系のコートを着てフードをかぶっていました。黒系のズボンに白のマスクをつけていたということです。

警察は近隣住民に対し安全確保のため、戸締まりを徹底することや、不審者や不審車両を見かけたらすぐに通報するよう呼び掛けています。