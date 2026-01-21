¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼ÁèÃ¥Àï¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö¥×¥é¥óB¡×È¯Æ°¤«¡Ä¡È¼¡Á±¤Îºö¡É¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤À¡×
¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼ÁèÃ¥Àï¤ÎÎ¢¤Ç¥×¥é¥óB¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂçÊª¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Îµî½¢¤¬¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£30ºÐ¤Î¸µMVP³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼ÁèÃ¥Àï¤ÎÎ¢¤Ç¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡Ö¥×¥é¥óB¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×°Æ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤Î³°Ìî¼ê¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬¡¢FA¤Î³°Ìî¼ê¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ø¥¤¥º¤Ïºòµ¨¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ç103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.266¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢64ÂÇÅÀ¡¢OPS.768¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò½ä¤ëâË¤ß¹ç¤¤¡ÊÁèÃ¥Àï¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£ÁèÃ¥Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ø¥¤¥º¤Ï¼¡Á±¤Îºö¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤À¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]