バスケ五十嵐圭の妻・本田朋子、娘との手つなぎショット公開！ 鬼怒川温泉を家族で訪れる「素敵だね」
新潟アルビレックスBB所属の五十嵐圭選手の妻で、フリーアナウンサーの本田朋子さんは1月18日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開しました。
【写真】本田朋子＆娘のツーショット
コメント欄では、「わー素敵だね」「温泉旅ですか？思い出になりますね」「日光に来て下さったんですね」「素敵な温泉宿ですね」との声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「素敵な温泉宿ですね」本田さんは「日帰り日光旅。鬼怒川温泉『あけび』でかけ流しの日帰り温泉を堪能」とつづり、2枚の写真を載せています。1枚目は本田さんが娘と手をつないだツーショットです。ほかの写真からも、栃木県の鬼怒川温泉を家族で訪れた際の満喫した様子が伝わってきます。
軽井沢での家族ショットも4日には軽井沢での家族ショットを披露していた本田さん。雪が降った後の屋外で、子どもを抱えた夫婦ショットなどを載せています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
