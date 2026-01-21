「1番はキャッチャーじゃないかと」則本移籍に伴う巨人の人的補償はどうなる？球界OBの考察　注目のベテラン、捕手枠「山瀬が外れたら…」

則本を獲得した阿部監督は先発再構築に期待をかける(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

巨人にキャンプイン前に移籍したのが楽天から海外FA権を行使した則本昂大だ。

楽天では先発、守護神として豊富なキャリアを築いてきた。3年総額13億円の大型契約ともされ、阿部慎之助監督も昨年苦戦した先発ローテーションの一人として期待をかける。

【巨人・則本の人的補償は誰だ!?】「楽天の補強ポイントを考えると…」坂本勇人/小林誠司はプロテクトすべき?高木豊が選ぶプロテクトすべき28名は!?【FA】

また則本の移籍は人的補償の可能性もあるAランクとあって、楽天の判断も注目されている。

新入団、外国人選手をのぞく28人しかプロテクトできない人的補償をめぐっては難しさもあり、過去にも各球団から様々なドラマが生まれてきたとあって、推移が注視されている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は1月20日に自身のYouTubeチャンネルに「プロテクトすべき？高木豊が選ぶプロテクトすべき28名は!?【FA】」と題した動画を更新。独自の視点で巨人のプロテクトリストを予想している。

支配下の枠が埋まりつつある中で楽天の判断が注目されるとしながら、仮に人的補償を選択した場合「（楽天の狙いの）1番はキャッチャーじゃないかと思う」とコメント。

オフにはDeNAからFAとなったベテランの伊藤光を獲得した経緯からも「若くてイキのいいやつがいたら、まず獲りたいと」考えるのではないかと予想する。