¼ê¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¡Ö30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö²¬ÅÄ¾À¸¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï12·î8¡Á9Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ß30ÂåÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¼ê¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤È¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿»ØÀè¤¬±éµ»¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡ÖåºÎï¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö»Ø¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤¹¤é¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ´éÎ©¤Á¤¬Èþ¤·¤¤¤»¤¤¤«¡¢¼ê¤âÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£·ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤ä¥¿¥Ã¥Á¤ÎÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Èþ¤·¤¤¼ê¤Ë¤â¿§µ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇåºÎï¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ê¤òÆ°¤«¤¹»þ¤ÎÀÅ¤«¤Ê»ÅÁð¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÙ¤¤»Ø¤È¹ü¤ÎÉâ¤Êý¤¬±ÇÁü¤ÇºÝÎ©¤Ä¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Öº´Æ£·ò¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ï»Ø¤¬Ä¹¤¯¡¢ºÙ¤¹¤®¤º¸ü¤ß¤âÄø¤è¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÇÅá¤ò°®¤ë»Ñ¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÅÁð¤ÇÊª¤ò»ý¤Ä¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£À¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢½êºî¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬¼ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§²¬ÅÄ¾À¸¡¿63É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤È¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿»ØÀè¤¬±éµ»¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§º´Æ£·ò¡¿88É¼
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£·ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤ä¥¿¥Ã¥Á¤ÎÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Èþ¤·¤¤¼ê¤Ë¤â¿§µ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇåºÎï¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ê¤òÆ°¤«¤¹»þ¤ÎÀÅ¤«¤Ê»ÅÁð¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÙ¤¤»Ø¤È¹ü¤ÎÉâ¤Êý¤¬±ÇÁü¤ÇºÝÎ©¤Ä¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Öº´Æ£·ò¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ï»Ø¤¬Ä¹¤¯¡¢ºÙ¤¹¤®¤º¸ü¤ß¤âÄø¤è¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÇÅá¤ò°®¤ë»Ñ¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÅÁð¤ÇÊª¤ò»ý¤Ä¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£À¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢½êºî¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬¼ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)