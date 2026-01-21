マスク肌荒れ - 経験した人の8割が感じたトラブルの原因とは?
アイシークリニックは1月19日、「冬季のマスク着用と肌トラブルに関する意識調査」の結果を発表した。調査期間は2025年12月9日〜12月18日、全国の20〜50代の男女を対象にインターネットで行われた。
冬季のマスク着用によって肌トラブルを経験したことはあるか?
調査によると、マスク着用によって肌トラブルを経験した人は「頻繁に経験する」(18.3％)、「時々経験する」(30.4%)となり、「頻繁に」または「時々」経験している人は約半数にのぼることが分かった。
マスク着用時に最も気になる肌症状は?
マスク着用で気になる肌トラブルについては「ニキビ・吹き出物」(37.3%)、「乾燥・カサつき」(26.7%)、「かゆみ」(18.0%)が上位に。
マスク肌荒れの原因として何が最も影響していると思うか?(複数回答可)
肌荒れの考えられる原因については「肌との摩擦」が最も多く(81.3%)、次いで「蒸れ」(67.7%)、「乾燥」(54.3%)という結果に。これらの複合的な要因がマスクでの肌荒れを引き起こしていることが分かった。特に話す機会が多い方は摩擦の影響を受けやすい傾向があるようだ。
一方で、マスクの肌荒れが続いた場合、皮膚科を受診する人は(27.3%)にとどまり、多くの人は市販薬やセルフケアで対処しているようだ。
マスク肌荒れが続いた場合、どのような対応をするか?
