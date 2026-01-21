将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が1月21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と千田翔太八段（31）が現在対局中だ。熱戦の最中、突如として出現した“優雅なひととき”がファンの視線を釘付けにした。

【映像】皿に並べる実際の様子と動じない藤井六冠

将棋は、1日の対局で体重が数キロ減るとも言われる過酷な「頭脳スポーツ」。体を動かす競技並みにエネルギー消耗が激しいことでも知られる。第6期から菓子メーカーの不二家が主催する同棋戦では、棋士の栄養補給を支えるため、対局室に「お菓子ボックス」が設置されているのが特徴だ。

通常、タイトル戦以外でおやつタイムが大きく注目されることは稀だが、この日は千田八段の“ある行動”が話題をさらった。千田八段は皿を手に対局室へ戻ると、ボックスから数種類の袋菓子をピックアップ。そのまま口に運ぶのではなく、丁寧に個包装から取り出し、一つひとつきれいに皿へ並べ始めたのだ。その几帳面かつ優雅な所作は、張り詰めた真剣勝負の場に一瞬の和みをもたらした。

この予想外のシーンに、中継を見守っていた視聴者も即座に反応。「ティーパーティーじゃん」「パーティー準備万端」と、対局中とは思えない優雅な光景にABEMAのコメント欄が沸いた。さらに、その丁寧な仕事ぶりには「こだわりの並べ方」「きれいに盛り付けてる」「お上品」といった感嘆の声に加え、突然の“ティーパーティー”の様子に一切動じない藤井竜王・名人の姿も話題となった。

盤上の厳しい戦いの中に見えた、棋士の意外な素顔。勝負の行方はもちろん、こうした人間味あふれる瞬間もまた、将棋観戦の大きな魅力だ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）