『エヴァ』新作短編アニメの主役はアスカ！発表にファン衝撃「ありがとう庵野さん」「最高やん」
アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズの新作短編アニメーションが制作され、2026年2月21日〜23日に横浜アリーナで開催される大型フェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」（エヴァフェス）にて上映される。カラー2号機の公式Xが20日に更新され、「因みに、アスカが主役です」と発表されるとネット上では驚きの声があがっている。
新作アニメは、イベントのために新規制作された約13分の新作短編アニメーション「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」で、30周年ならではの番外編アニメ。『エヴァンゲリオン』シリーズ原作者の庵野秀明が企画・脚本・総監修、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて作画監督を担当した浅野直之が監督を務める。
また、これまで『エヴァンゲリオン』シリーズの制作に携わった鶴巻和哉、樋口真嗣、轟木一騎が監修としてクレジット。現段階では物語や登場人物など詳細不明で、短編アニメーションはイベント会場限定映像として世界初披露。3日間にわたって開催されるイベントのステージに設置される横18メートル・縦15メートルの大型LEDスクリーンで１日１度だけ上映される。
カラー2号機の公式Xでは「新作短編は、30周年イベントの余興として企画・制作しています。特別興行ならではの「エヴァンゲリオン」世界をお楽しみ頂けたらと思います。因みに、アスカが主役です。（弊社社長談）」と伝えている。
これにネット上では「遂に、アスカが主役の座に！EURO空軍のエースパイロットの時の話かな？それとも、破で使徒に侵食されて、復活する話かな？どんなシナリオでも面白く無いわけが無い！」「アスカ推しの俺、涙 ありがとう庵野さん」「アスカ主役とか最高やん 30周年ならではの特別感も楽しみすぎる」などの声が出ている。
映像を視聴するには、１日を通して「STAGE AREA」すべての演目を鑑賞できるチケット「STAGE AREA Ticket」（ステージエリアチケット）の購入、もしくは指定日の「STAGE AREA」と「EVA EXTRA 30」（展示周遊エリア）どちらも入場できるチケット「ALL AREA Pass」があれば、追加料金不要で見ることができる。※「ALL AREA Pass」は全日程完売済。
「STAGE AREA」は、『エヴァンゲリオン』シリーズのボイスキャスト、クリエイターをはじめとする様々な出演者を迎えてのパフォーマンス、初開催のコンサートなど『エヴァンゲリオン』に関連した多彩な演目を、１日を通じてご覧いただける特設ステージで、同イベントのチケットは現在発売されている。
『新世紀エヴァンゲリオン』は、未知の敵性生命体“使徒”が襲来した世界が舞台で、人類が“使徒”に対抗する唯一の手段である汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンのパイロットとなった少年少女たちと人類の運命を描いたストーリー。
1995年から1996年にかけてテレビアニメが放送され、その後、2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動。『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録し、2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題となった。
