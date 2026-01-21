タレントの辻󠄀希美（38）が、生後5カ月の次女・夢空ちゃんの最新ショットを添え、育児の苦労を明かした。

【映像】辻希美の授乳中の写真や次女の最新ショット

夫でタレントの杉浦太陽（44）とともに3男2女、5人の子どもを育てている辻󠄀。自身のSNSでは、夢空ちゃんに授乳している無防備な姿や生後5カ月の記念写真など、子育てや成長の様子を度々発信してきた。

2025年11月6日に更新したブログでは、「目が合うたびに、ニコッと笑ってくれる夢。ほーんとに可愛い、毎日癒やし。たぁだ…夜中は怪獣さん。欲は言わない…3時間おきでいいから寝てほしい。ちなみに今1〜2時間おき…。新生児時期より寝ないぞよ?? 欲を言えば…4時間空いてくれたらもぉ〜幸せ」と、睡眠についての本音をつづっていた。

生後5カ月・次女の“癒やし系”最新ショットを公開

2026年1月20日にもInstagramのストーリーズで「昨夜もなかなかな夜だったぜ 深夜2時〜朝6時まで抱っこ…私は座って寝ました」と、横になることが出来なかったと振り返り、“癒やし系”だという夢空ちゃんの最新ショットを披露している。（『ABEMA NEWS』より）