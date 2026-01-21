食べて開運! ぷりぷりエビとタルタルの新春仕様ハンバーガーが登場
テディーズビガーバーガーでは1月18日より、新年の幕開けを祝う期間限定メニュー「開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー」を発売している。
テディーズビガーバーガー「開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー」
古くから縁起物として知られるエビを主役にした新春仕様のハンバーガー。エビは古来より長寿や繁栄の象徴とされ、その赤い色合いは魔除けや祝いの意味を持つとされてきた。こうした縁起の良さと、新年の幸運を願う気持ちを込めて開発されたという。
エビフライ2本のスタンダードタイプと3本のボリュームタイプの2展開
同商品は、サクサクとした衣とエビのプリッとした食感を両立させたエビフライに、自家製タルタルソースを組み合わせた一品。タルタルソースがエビの風味を引き立て、食べ応えのある仕上がりとなっている。
ラインナップは2種類。エビフライ2本を使用したスタンダードタイプと、3本使用したボリュームタイプが用意されており、好みや食欲に応じて選択できる。
価格：エビフライ2本 1,353円 エビフライ3本 1,683円
販売店舗：TEDDY'S BIGGER BURGERS 原宿表参道店／横浜ワールドポーターズ店／千葉 ユニモちはら台店／土岐イオンモール店
※数量限定、なくなり次第終了
