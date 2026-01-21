几帳面で論理的なアストリッドと、思いついたら猪突猛進。少しガサツだけれど大らかなラファエル。

正反対の二人が互いの足りない部分を補い合いながら、数々の難事件を解決していくフランス発の大ヒット・ミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』。

ミステリーチャンネルでの待望の最新シーズン6独占日本初放送を記念し、アストリッドを演じるサラ・モーテンセンにインタビューを敢行。

© Patrick FOUQUE - France Télévisions - JLA

――シーズン5のラストでは、ラファエルが毒殺されそうになる衝撃的なクリフハンガーで終わりました。この一件は、アストリッドとラファエルの関係性においてどのような影響を与えることになるでしょうか？

「シーズン6のネタバレをせずにその質問に答えるのは難しいですね。

ラファエルが生きていることは分かっていても、この一件が身体的、そして精神的に与える影響は彼女にとって大きな試練になります。シーズンを経るごとに2人は絆を深めてきましたが、ラファエルが今までのように捜査ができず弱ってしまうことで、アストリッドが捜査を引っ張る役割を担うことになります」

(c) Patrick FOUQUE - France Télévisions - JLA

――シーズン6では、アストリッドの個人的な成長や人間関係において、どのような変化が見られますか？

「この一件でアストリッドの"拠り所"が少し変わりますが、アストリッドはいつも犯罪資料局の"特別な部屋"で事件を解決するので、ラファエルがいないことはそれほど問題ではありません。彼女はよく"私はできる、適任者だもの"と言っていますよね。

ニコラ・ペラン警部と組んで仕事をする機会が増えますが、アストリッドは彼と知り合って何年も経つので見知らぬ他人というわけではありません。彼の存在にはもう慣れています。テツオとの関係については、シーズン6の大きな見どころになるのでここでは何も言えないわ！本編を楽しみにしてください！」

© Patrick FOUQUE - France Télévisions - JLA

――今回のシーズンでは、非常にユニークなテーマの事件が扱われます。これまで様々な事件を解決してきましたが、特に興味深かった、あるいは役作りが難しかったテーマ(エピソード)はありますか？

「どのエピソードも興味深いので、俳優としてその質問に答えるのはとても難しいですね。

撮影現場で困難を感じたのは、エピソードの世界観やテーマというより、ロケ地です。例えば、データセンターは騒音がひどかったのでクルー全員が耳栓をしなければなりませんでした。撮影する環境や共演者とのやり取りの中で演じ方に工夫が必要な場面もありましたね。

そういったことが俳優の私たちにとっての困難でした。例えば今シーズンは、バーチャルリアリティを描いた最終回がとりわけ大変で、現実世界のシーンと仮想現実のシーン、その両方が画面上で違和感なく、きちんとリアルに感じられるようにするのに苦労しました」

© Caroline DUBOIS - France Télévisions - JLA

――本作は他国でもリメイクされるほど、世界中で大ヒットしています。これについて、どのように感じていますか？

「『ペイシェンスとビー ヨーク警察文書係の事件録』というタイトルで、イギリスでリメイクされています。とても光栄に思っていますし、とても嬉しく思います」

(c) Patrick FOUQUE - France Télévisions - JLA

――「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」は、日本では「ミステリーチャンネル」がいち早く放送し、日本のファンにお届けしています。「ミステリーチャンネル」はミステリードラマを専門に放送しており、多くのミステリー好きが視聴しているチャンネルです。サラ・モーテンセンさんご自身は、お好きなミステリー作家・小説・ドラマなどはありますか？

「最初に、日本で最初に放送してくれたミステリーチャンネルに感謝を述べたいと思います！

好きな作品はベネディクト・カンバーバッチ主演の『SHERLOCK/シャーロック』や、スウェーデンとデンマーク合作の『THE BRIDGE/ブリッジ』。『女刑事マーチェラ』も好きですね。ミステリー作家ならジェイムズ・エルロイとヘニング・マンケルです」

――日本のファンへのメッセージをお願いします

「日本のファンのみなさんの熱心さと優しさ、温かさ、ゆるぎないサポートに心から感謝しています！！」

取材：2025年12月

文＝HOMINIS編集部

