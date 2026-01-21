BABYMONSTER、収録曲『Really Like You』が異例の逆走ヒット！“チャレンジブーム”が追い風に

BABYMONSTERが、異例の“逆走ヒット”で注目を集めている。

BABYMONSTERの楽曲『Really Like You』が、チャレンジ人気を追い風に、韓国国内外の主要チャートで順位を上げている。

1月21日、所属事務所YGエンターテインメントによると、BABYMONSTERの1stフルアルバム『DRIP』の収録曲『Really Like You』は、韓国ユーチューブ「週間人気曲ランキングTOP100」（1月9日〜15日）で77位を記録した。リリースから約1年2カ月が経ったアルバム収録曲としては異例の“逆走ヒット”が続いている。

ユーチューブだけでなく、主要音源チャート全体でも上昇傾向が顕著だ。Spotify「ウィークリートップソング韓国」では一気に47ランク上昇。Circle Chartでは「ウィークリーグローバルK-POP」「デジタル」「ストリーミング」の3部門で揃って順位を上げた。さらにApple Musicで12位を記録したほか、Melon、VIBEなど韓国国内外の主要デイリーチャートでも最高順位を更新し続けている。

チャレンジブームが、チャート上昇の引き金となった。昨年12月に開催された日本ファンコンサートで披露した『Really Like You』のステージ映像がオンラインで拡散し、歌詞に合わせて手で「O」の形を描くポイントダンスや、ときめく気持ちをキュートに表現したジェスチャーなどを取り入れたチャレンジが自然に流行した。多くのK-POPファンはもちろん、多くのアーティストもチャレンジに参加し、人気を後押ししている。

『Really Like You』は1月11日から15日までの5日間、TikTok Koreaの「Music Viral 50」で1位を獲得し、現在も同チャートと「Top 50」チャートで上位をキープしている。同曲を使用した投稿数も、21日時点で10万件を突破し、冷めない人気を証明した。

BABYMONSTERは、K-POPガールズグループ史上最短で公式ユーチューブ登録者数1100万人を突破し、“次世代ユーチューブクイーン”としての存在感を確かなものにした。また、昨年末の授賞式「2025 MAMA AWARDS」や「SBS歌謡大典」では、公式ステージ映像が再生回数1位を記録し、圧倒的な存在感を刻み付けた。新年に入ってチャレンジブームまで加わり、2026年のBABYMONSTERの活躍にさらなる注目が集まっている。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。