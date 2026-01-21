佐田真由美、ジャグジーでの水着姿披露 10年前ショットに「ずっと美しい」「スタイル抜群で憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】モデルの佐田真由美が1月20日、自身のInstagramを更新。10年前の水着ショットを公開した。
【写真】48歳2児の母モデル「スタイル抜群で憧れる」美ボディ際立つ水着姿
◆佐田真由美、10年前の水着ショット公開
佐田は「皆んな全然変わらないねって言ってくれるけどめちゃくちゃ変わってるわ笑笑笑しゃーない」と綴り、2016年の様々な写真を投稿。水着姿で楽しそうな笑顔でジャグジーに入っているショットなどを公開した。
◆佐田真由美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ずっと美しい」「自然体の笑顔が素敵」「スタイル抜群で憧れる」「どれもおしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】