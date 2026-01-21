フェフ姉さん「初めてのレイヤーカット」新ヘアに絶賛の声「印象変わる」「格好良さ爆発」
【モデルプレス＝2026/01/21】関ジャニ∞の村上信五とマツコ・デラックスがMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」で2016年の渋谷のインタビューで偶然出会ったフェフ姉さん（本名・奥野愛央衣氏）が1月20日、自身のInstagramを更新。ニューヘアーを公開し、注目を集めている。
【写真】「夜ふかし」出演美女「格好良さ爆発」印象ガラリ新ヘア
フェフ姉さんは「久しぶりに美容室に行ってきました」とつづり、新しい髪形を投稿。「初めてのレイヤーカット。日常のセットが楽すぎて日々感動しております」というフェフ姉さんは横を向き前髪を大きく流し、大胆なレイヤーカットにメッシュの入った髪型を披露している。
この投稿に「とても似合ってる」「レイヤースタイル素敵」「印象変わる」「格好良さ爆発」「つやつやの髪の毛最高」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部
◆フェフ姉さん、久しぶりの美容室でのニューヘアー披露
◆フェフ姉さんの投稿に反響
