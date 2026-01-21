【キッコーマン】豆乳飲料に新フレーバー「いちごバナナ」「キャラメルマキアート」を発売　/　豆乳の国内生産量は増加傾向

キッコーマンソイフーズは、「キッコーマン 豆乳飲料 いちごバナナ」、「キッコーマン 豆乳飲料 キャラメルマキアート」を、2026年2月23日から全国で新発売する。内容量はいずれも200mlの紙パックで、希望小売価格は1本110円（税別）。

「豆乳飲料 いちごバナナ」は、いちごの甘酸っぱさとバナナの香りを楽しめる豆乳飲料で、定番で相性のよいフレーバーを組み合わせた。食後のデザートやおやつなどに適した味わいとしている。

「豆乳飲料 キャラメルマキアート」は、キャラメルの甘みとコーヒーの苦みがバランスよく調和した豆乳飲料で、食後の1杯や気分転換をしたいときにおすすめだとしている。

同社は豆乳飲料の楽しみ方として、そのまま飲む以外にも、パックのまま凍らせて“豆乳アイス”や、粉ゼラチンを加えて冷やし固めて“豆乳プリン”といった食べ方も提案している。

〈豆乳の区分は大きく３つ、国内生産量は増加傾向にある〉

豆乳は食品表示基準によって区別され、大きく「豆乳」（大豆固形分8％以上）、「調整豆乳」（大豆固形分6％以上）、「豆乳飲料」（果汁入り：大豆固形分2％以上、その他：大豆固形分4％以上）の３つに分けられる。

キッコーマンは、豆乳の生産量推移（出典：農林水産省・日本豆乳協会）で、2024年の豆乳の国内生産量は41.1万KL、無調整豆乳の国内生産量は過去最高の13.7万KLだったと発表した。

豆乳の国内生産量推移データ（キッコーマン発表）