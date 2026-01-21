

ゲスの極み乙女×indigo la End、くるり×マカロニえんぴつ

ゲスの極み乙女×indigo la End、くるり×マカロニえんぴつによるツーマンライブ『Music Splash!!』が、5月11日と12日にSGCホール有明で開催が決定した。

2025年夏に第1弾、2026年冬に第2弾を開催した、多彩なアーティストが集う音楽イベント第3弾の今回、初日の5月11日は、独自のポップメロディを奏でる4人組バンド、“ゲスの極み乙女”と歌とギターのツインメロディ、それを支えるリズム隊が絶妙なバランスで重なり合う、“indigo la End”。

2日目の5月12日は古今東西さまざまな音楽に影響されながら旅を続けるロックバンド、“くるり”とメンバー全員音大出身の次世代ロックバンド、“マカロニえんぴつ”が出演。

会場は3月に東京・有明に誕生する、 テレビ朝日 複合型エンタテインメント施設 東京ドリームパーク内SGC HALL ARIAKE。

“リアルにしかない価値” “ライブの熱狂、没入感”を体感・共有して頂く事を使命にもつ【EX ENTERTAINMENT】が新たな感動体験を届ける。

イベント情報

タイトル：Music Splash!!開催日：5月11日(月)、12日(火)＜DAY-1＞開催日時：5月11日(月)OPEN18:00/START19:00（予定）出演者：ゲスの極み乙女、indigo la Endチケット：7,800円（全席指定、税込）＜DAY-2＞開催日時：5月12日(火)

OPEN18:00/START19:00（予定）出演者：くるり、マカロニえんぴつチケット：7,800円（全席指定、税込）会場： SGCホール有明（東京ドリームパーク内） アクセス： ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分 りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分