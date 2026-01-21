ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数５００万人超で料理研究家のリュウジさんが２１日、都内でしゃぶ葉✕おたくのシリーズ「背徳 至高のグルメフェア」メディア向け先行試食会に登場した。

リュウジさんと声優の安元洋貴がタッグを組み、しゃぶ葉との初コラボレーションが実現。共同開発を行った「濃厚豚スープだし」などを提供する「背徳至高のグルメフェア」が２２日から開催される。

２人で初めてしゃぶ葉に行ったことからきっかけでコラボが実現。共同開発した「濃厚豚スープだし」は、豚肉から抽出した肉のうまみとチャーシューダレのようなかえししょうゆを背脂で包み込んだパンチのある味わい。「一口でガツンといく味になっていて、結構強気だなという印象になるんじゃないかな。（開発まで）１年くらいかかりました」と苦悩も明かした。

その後、豚だしを用いた背徳ラーメンレシピを実演紹介。だしの香りが店内に漂うと「明日（２２日）からこの臭いがしゃぶ葉中に充満すると思うと、ワクワクが止まらないですね！」と心を躍らせた。

実演紹介を終えたリュウジさんは「しゃぶ葉は色んな食材があってアレンジができる。色んな組み合わせができるので、まだ見つけていない背徳アレンジを見つけていただいて、教えていただければと思います」と呼び掛けた。