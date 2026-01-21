ボディカラーに特別色「サンライズイエロー」を設定

スバル・レヴォーグSTIスポーツRブラック リミテッドII｜Subaru Levorg STI Sport R-Black Limited II

「STIスポーツRブラック リミテッドII」は、レヴォーグの1.8Lターボ車「STIスポーツEX」と2.4Lターボ車「STIスポーツR EX」、WRX S4の「STIスポーツR EX」をベースとした特別仕様車。

エクステリアは、ドアミラーやルーフアンテナ、アルミホイールをブラックやマットブラックのダークトーンでコーディネートされ、スポーティなルックスがさらに強調されている。ボディカラーは特別色として設定された「サンライズイエロー」を含む6色から選べる。

インテリアではスエード調のインパネミッドトリムとドアトリムを採用。また、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りのレカロ製フロントシートを採用することで、特別感と存在感を感じさせるモデルに仕立てられている。

スバルWRX S4 STIスポーツRブラック リミテッドII｜Subaru WRX S4 STI Sport R-Black Limited II

スバル「レヴォーグ／WRX S4 STIスポーツRブラック リミテッドII」主な特別装備

・レカロ製フロントシート（STIロゴ入り）

・ウルトラスエードシート表皮［ブラック（ブラックステッチ、イエローパーフォレーション）］

・18インチアルミホイール（マットブラック塗装）

・フルLEDハイ&ロービームランプ（ブラックベゼル）

・本革巻ステアリングホイール（高触感革、ブラックステッチ）

・シフトブーツ（ブラックステッチ）

・インパネミッドトリム/ドアトリム スエード調（ブラックステッチ）

・センタートレイ加飾/フロアコンソールリッド/ドアアームレスト ブラック表皮巻（ブラックステッチ）

SPECIFICATIONS

スバル・レヴォーグSTIスポーツRブラック リミテッドII｜Subaru Levorg STI Sport R-Black Limited II

ボディサイズ：全長4755×全幅1795×全高1500mm

ホイールベース：2670mm

最低地上高：145［140］mm ※社内測定値

最高回転半径：5.5m

乗車定員：5人

車両重量：1600［1640］kg

総排気量：1795［2387］cc

エンジン：水平対向4気筒ターボ

最高出力：130kW（177ps）/5200-5600rpm［202kW（275ps）/5600rpm］

最大トルク：300Nm（30.6kgf-m）/1600-3600rpm［375Nm（38.2kgf-m）/2000-4800rpm］

トランスミッション：CVT

駆動方式：AWD

WLTCモード燃費：13.5［11.0］km/L

税込車両価格：468万6000［536万8000］円

※［ ］は2.4Lターボ車の値

スバルWRX S4 STIスポーツRブラック リミテッドII｜Subaru WRX S4 STI Sport R-Black Limited II

ボディサイズ：全長4670×全幅1825×全高1465mm

ホイールベース：2675mm

最低地上高：135mm ※社内測定値

最高回転半径：5.6m

乗車定員：5人

車両重量：1610kg

総排気量：2387cc

エンジン：水平対向4気筒ターボ

最高出力：202kW（275ps）/5600rpm

最大トルク：375Nm（38.2kgf-m）/2000-4800rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：AWD

WLTCモード燃費：10.7km/L

税込車両価格：530万2000円