【衆院解散】高市首相がついに大暴走…手のひら返しの「麻生太郎切り」でいよいよ崖っぷちへ

筆者を含め、政治を取材するジャーナリストのほとんどが予想しなかった通常国会冒頭解散が現実のものとなった。

1月19日、高市早苗首相が国民に向け、解散の理由を説明した記者会見を目にした後でさえ、「予算案審議を後回しにして、なぜ解散？」「前回の衆議院選挙からわずか1年3カ月。解散する大義がない」という思いを払拭できない読者の方も多いことだろう。

ただ、筆者が知る高市氏は、「保守」や「右寄り」という代名詞以上に、現実に即して物事を考え、それを実行しようとするリアリスト（現実主義者）だ。高市氏は、思い描いたとおりに政策を断行するため、官邸内の主に経済産業省出身の側近に押される形で、乾坤一擲の大博打を打ったと考えていい。

高市早苗首相が衆議院解散・総選挙に踏み切った背景には、「3つの打破」がある。日本維新の会との「かろうじて過半数」という脆弱な与党構成を立て直し、支持率が高い今のうちに自民党単独過半数を確保したい狙い。

党内を実質的に掌握する麻生太郎副総裁と鈴木俊一幹事長の影響力を排し「高市カラー」の政権運営を確立する思惑。加えて、「政治とカネ」や旧統一教会問題で通常国会での集中追及を受ける前に主導権を握る計算も透ける。

永田町取材から見えてきた高市氏の真の狙いを、「打破」というワードでまとめてみる。

麻生氏も政治生命をかけた戦い

事後報告を受けた形の麻生氏は、今のところ、1月16日、訪問先のソウルで、「脇役が何か言う話ではない」と述べた程度で大人の対応を見せている。

ただ、高市氏が、何の相談もなく解散に踏み切ったことに、どの程度、気分を害しているかは、筆者も正確にはうかがい知ることができない。

麻生派の中堅議員は語る。

「首相は、徹底したステルス作戦でタイミングを計ってきたのだろう。麻生さんがどれくらい怒っているかはわからないが、首相は選挙で圧勝しない限り、党内に禍根を残すね」

選挙に打って出る以上、敗北もあり得る。高市氏の場合、勝ったとしても、麻生氏の出方しだいで党内ガバナンスが難しくなるリスクをはらむ。

一方の麻生氏も「瀬戸際」状態にある。万一、選挙で負ければ、党首脳の1人として責任を問われ、逆に高市氏が率いる自民党が圧勝し、一人歩きするようになると、キングメーカーとしての地位、もっと言えば政治生命すら危うくなる。

立憲・野田、公明・斉藤の両代表も「崖っぷち」

こうした中、立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表が、新党「中道改革連合」の旗揚げを発表した。

去年11月、自民党が実施した調査では、自民党が現有199議席を260議席まで伸ばすとの予測が出たのに対し、立憲民主党と公明党は、今、選挙をやれば、それぞれ148→70、24→18と議席を減らし、惨敗するとの数値が出ている。

何度も取材させてもらった経験から言えば、野田氏と斉藤氏はともに人柄が良く、様々な政策に通じた実直な政治家だ。2人からすれば、「生き残るには、アンチ高市連合を作るしかない」との判断が働いたのだろう。

とはいえ、自民党の鈴木幹事長が評した「選挙互助会」という表現は正しく、崖っぷちに追い込まれた政党同士が、「小選挙区は公明党が立憲の候補者を支援」「公明党は比例に徹し、それを立憲が支援」などといった態勢作りを、公示日ギリギリまで進めている状況だ。

確かに、全国289ある小選挙区で、公明党が立憲民主党の候補者を支援すれば、数字上は、選挙区ごとに1万5000票前後の票が上積みされ、前回、自民党の候補者が勝利した132の選挙区の半分以上で逆転が生じる可能性はある。現職の自民党議員から不安の声が聞かれるのも当然だ。

しかし、筆者は、それでもなお両党は厳しい状況にあると見ている。

■自公連立26年間の重み

公明党は自民党と連立を組んできた期間が長い。鹿児島県のように自公の結びつきが強固な地域も多く、公明票がそのまま立憲に乗るとは言えない。

■比例代表名簿の罠

比例に絞る公明党は、現有24議席を死守するため、名簿上位に候補者を並べたい。一方、立憲は小選挙区と比例の重複立候補者が多く、できるだけ名簿上位で横並びの順位にしたい。公明党が名簿上位に固執すると、立憲は比例で復活当選する候補者が激減する。

■「中道改革」の知名度ゼロ

まず、「中道」の意味がわからない有権者が多い。書き慣れていない政党名を比例でどれだけ書いてくれるか未知数。

■自民党に抱きつかれる選挙公約

選挙戦でメインに据える「食料品消費税ゼロ」という公約を自民党も打ち出せば、新鮮味がなく争点を失う。「うちが先」と言うだけでは票にならない。

■原口新党の影響

新党結成に激しく異を唱える原口一博元総務相が、自身の政治団体「ゆうこく連合」を政党化すれば、立憲から一定数の議員が参加するほか、急ごしらえで泥縄状態の「中道改革連合」に対する批判が続くことで足を引っ張られる。

著名政治家の政治生命がかかる「山」だらけの大一番

このように、今回の衆議院選挙は、勝負に出た高市氏はもとより、麻生氏、野田氏、斉藤氏らの政治生命がかかる大一番となる。

また、前回、公明党の支援で当選した萩生田光一幹事長代行、選挙が強いとは言えない石原宏高環境相や松本洋平文部科学相、返り咲きを狙う下村博文氏や丸川珠代氏ら閣僚経験者らにとっても、負けは許されない戦いになる。

さらに言えば、吉村洋文代表が大阪府知事を辞職し、大阪市長を辞職した横山英幸氏とともに出直し選挙に臨む日本維新の会も、党の内外から「盛り上がるのは大阪だけ」「ダブル辞職なんて全く意味ない」という批判にさらされ、党勢の拡大どころか議席減を招き、責任問題に発展しかねない局面にある。

このように考えると、「箱根駅伝」を前にしたスポーツ記事のようで恐縮だが、今回、「中道改革連合」に加わらなかった玉木雄一郎氏率いる国民民主党や、参議院選挙で大躍進した参政党がどこまで伸びるかも含めて、今回の選挙は「山」だらけで見どころが尽きない。

