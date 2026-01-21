¶¯À©ÁÜººÄ¾Á°¤Ë¹ÔÊý¤¯¤é¤Þ¤¹¡¡¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥È¥Ã¥×¤Î¾®Èª´²¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ò¸ø³«¼êÇÛ¡¡·Ù»ëÄ£
¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎÉ÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¤ò¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Á´¹ñ¤Ë¸ø³«¼êÇÛ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Ë¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î²ñÄ¹¡¢¾®Èª´²¾¼¡Ê¤ª¤Ð¤¿¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ60Ëü±ß¤òÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï2025Ç¯1·î¡¢¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¶¯À©ÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ¾Á°¤Ë¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÆ¨Ë´¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï2025Ç¯¡¢Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Î¸µ·ÙÉôÊä¡¦¿ÀÊÝÂçÊåÈï¹ð¤¬¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿ºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë·Ò¤¬¤ë¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ðÊóÄó¶¡Àè
¡ü·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý03¡Ý3506¡Ý8787¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¡ü·Ù»ëÄ£ÈÄ¶¶·Ù»¡½ð03¡Ý3964¡Ý0110¡ÊÂåÉ½¡Ë