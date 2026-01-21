全集中のブラインドテスト！

その昔、ある雑誌の企画でタイヤ7セットをイッキ試乗した時のこと。

インプレ取りの余興として、『ブラインドでタイヤの銘柄が判るか』を試してみたことがあります。



まずはフランスのメーカー、ミシュランから解説。 平井大介

どんなタイヤが用意されているのかは知っていましたが、試乗前から商品名が判っていると、どうしても先入観が入りがち。試しに感覚だけでタイヤの良し悪しを見てみようか、という軽〜い気持ちでした。

しかし、こんなことやっちゃいけません。

走り出した瞬間、それに気づきました。

難しいのです！ 想像以上に!!

でも、普段エラそうにタイヤを語っているのに、どのタイヤが判らなかったら……。

当たって当たり前、間違えばインプレッションも満足に取れないのかと、ライターとしての資質を問われかねません。そうなるとライター生命の危機です。

その結果は。

神経全集中で5勝2敗。

2敗は試乗したことのないタイヤだったので許してください（編集部注：ということは、乗ったタイヤはすべて分かったということ！ スゴイです!!）。

もちろん、当たったのは、あてずっぽうではなく、多少なりとも手掛かりがあったわけで、それはやっぱりタイヤメーカーの持っている独特の乗り味みたいなものを感じることができたからなのでした。

というわけで、今回から、タイヤメーカーの個人的なイメージとパブリックイメージを織り混ぜながら紹介してみたいと思います。

もともとセットだった地図とミシュランガイド

初回の今回は、ミシュランについてお話します。

フランスのタイヤメーカーで、グルメ本の頂点に君臨する『ミシュランガイド』はご存知のことと思います。



ご存じ、ミシュランガイド。現在はWeb版もあります。 斎藤聡

最近はナビが普及し、地図というものをあまり見なくなったように思いますが、ミシュランは地図も作っています。……というか、地図とミシュランガイドは、もともとセットでした。1900年に、ドライバーに役立つ情報を集めたミシュランガイドを無料配布したのが始まりでした。

当時のミシュランガイドには、修理工場やガソリンスタンド、宿泊施設の情報とともに、市街地図も含まれており、ガイドとマップは一体になっていたんです。

その後ミシュランガイドは宿泊施設とレストランのガイドとして、地図はドライブマップとして、それぞれに売られるようになります。

ちなみに第2次世界大戦中、ミシュランマップを使って作戦が立てられたというくらい、精度の高い地図だったことでも知られています。

ミシュランガイドの星の指標は

一つ星

近くに訪れたら行く価値のある優れた料理

二つ星

遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理

三つ星

そのために旅行する価値のある卓越した料理

となっていますが、これはミシュランガイドが旅のお供であったことの名残です。

いや、今でもミシュランガイドを軸にドライブツアーのルートを組むのは楽しい趣向かもしれません。

ビバンダム＝ミシュランマン

10年くらい前のことですが、総勢10名くらいで、クルマを連ねてドイツ国内をドライブするツアーをやりました。その時のツアーガイドさんが、ドイツと国境を接しているフランス・アルザス地方の山の中腹にポツンとある一つ星レストランを選んでくれたことがあります。

ドライブの途中で、ワインを飲みながら食事を楽しむことができなかったのが残念でした。



以前は日本でも『ビバンダム』や『ビブ』の愛称で呼ばれていたミシュランマン。 平井大介

こうした郊外のレストランは、宿泊施設を備えているところもあって、週末になると食事をして宿泊していくお客さんも少なくないのだとか。

話が思い切り脱線してしまいましたが、脱線ついでにもうひとつ。

ミシュランマンも、ミシュランを語るうえでは外せないキャラクターです。

1894年に開催されたリヨンの万国博覧会で、ミシュランブースの入り口に大小さまざまなタイヤを積み上げて展示していました。これを見たミシュラン創業者ミシュラン兄弟の一人エドワール・ミシュランが「これに腕を付けたら人間じゃないか」といったことからキャラクターが生まれたのだそうです。

当初のミシュランマンは、眼鏡をかけ葉巻を吸うミイラの様な姿で、ガラス片や釘を満たしたゴブレットを飲み干すモンスターとしてポスターに描かれていました。

そして、最初のポスターには古代ローマの詩人ホラティウスの一節「Nunc est bibendum」（ヌンク・エスト・ビバンダム＝今こそ飲むべし）と書かれていました。その後も『ミシュランタイヤは障害物を飲み込む』というフレーズが使われます。

1898年のパリ→アムステルダム→パリ自動車レースで、フランス人ドライバーのレオン・テリーが、葉巻をくわえ、メガネをかけて恰幅のいいアンドレ・ミシュランを見て「ビバンダム万歳」と叫んだことで、それまで名前のなかったキャラクターは『ビバンダム』として広く知られるようになったのです。

現在の呼び名は、フランス本国ではビバンダムですが、日本始め他の国での名称は『ミシュランマン』となっています。

さて、実際のタイヤの話は、次回後編で。