いとうあさこ、人生初の入院生活で陥った“心の不調” 何気ない瞬間に号泣「ちょっとおかしくなって」
お笑いタレント・いとうあさこ（55）が20日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。初めての入院で感じた心の不調を明かした。
【ビフォーアフター】貴重！現在はNGだというダイエット企画で見事な“くびれ”を披露したいとうあさこ
この日のテーマは「冬のメンタルヘルス」。MCの上田晋也とゲストたちが「うつ病」「適応障害」について自身の体験を基にトークした。
上田から「落ち込んでいるかもと感じたことは？」と問われたいとうは、3年前の入院経験での経験を明かした。いとうは、ひざの手術のために一週間ほど入院したというが、当時はまだ新型コロナの影響が続いていて「ずっと一週間、ずっと病院の中。コロナの影響で誰もお見舞いに来られない。てなったとき、ちょっとおかしくなって」と明かした。
そんな心の状況の中、「窓の外をずっと見てたら明け方二重の虹が出て、それで号泣しちゃって…」と語った。いとうは当時を振り返り「私、結構強い方だと思うんですけど、太陽を浴びるとか、健康って大きいんだろうなって。今」と語った。
【ビフォーアフター】貴重！現在はNGだというダイエット企画で見事な“くびれ”を披露したいとうあさこ
この日のテーマは「冬のメンタルヘルス」。MCの上田晋也とゲストたちが「うつ病」「適応障害」について自身の体験を基にトークした。
上田から「落ち込んでいるかもと感じたことは？」と問われたいとうは、3年前の入院経験での経験を明かした。いとうは、ひざの手術のために一週間ほど入院したというが、当時はまだ新型コロナの影響が続いていて「ずっと一週間、ずっと病院の中。コロナの影響で誰もお見舞いに来られない。てなったとき、ちょっとおかしくなって」と明かした。
そんな心の状況の中、「窓の外をずっと見てたら明け方二重の虹が出て、それで号泣しちゃって…」と語った。いとうは当時を振り返り「私、結構強い方だと思うんですけど、太陽を浴びるとか、健康って大きいんだろうなって。今」と語った。