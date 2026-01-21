Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¸å½é¤á¤ÆÅìµþÅÅÎÏ¤Î¸¶È¯¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤Ø¡ÄÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Ï¸á¸å¤Ë¤âºÆ²ÔÆ¯¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡
ÅìµþÅÅÎÏ¤ÏÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿À©¸æËÀ¤ÎÅÀ¸¡¤¬21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¸á¸å¤Ë¤â6¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ò½ä¤ê¡¢Åö½é¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï20Æü¤ËºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬1·î17Æü¤ËÇ³ÎÁ¤Î³ËÊ¬ÎöÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ëÀ©¸æËÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀßÄê¥ß¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤êºÆ²ÔÆ¯¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÅÅ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½¤Àµ¤·21Æü¸áÁ°1»þÁ°¤ËÁ´¤Æ¤ÎÀ©¸æËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÙÊó¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìÅÅ¤ÏÅÀ¸¡¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤ËÀâÌÀ¤·ÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢21Æü¸á¸å¤Ë¤â6¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÅìÅÅ¤Î¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ï2011Ç¯3·î¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£