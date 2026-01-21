竹下景子、井上和彦、山寺宏一らレジェンド声優が一堂に 沢城みゆき「このメンバーの中でおなかが痛い（笑）」
音楽朗読劇『VOICARION 10周年記念公演』製作発表会見が21日、都内で開かれ、原作・脚本・演出の藤沢文翁氏をはじめ、井上和彦、緒方恵美、置鮎龍太郎、沢城みゆき、島崎信長、高木渉、竹下景子、日高のり子、浪川大輔、平田広明、牧島輝、山口勝平、山寺宏一ら豪華13人のキャストたちが登場した。
【写真】圧巻！井上和彦＆日高のり子＆緒方恵美ら豪華声優陣が集結
2016年、日比谷・シアタークリエにて初演の幕を開けた『VOICARION』。唯一無二の観劇体験を届け、音楽朗読劇のトップブランドとして支持を集めている。そして、同シリーズ10周年を記念した公演を2月より、全国5会場にて開催する。
レジェンド声優たちが一堂に会した今回の製作発表。藤沢氏は「10周年ということで、このように大勢の方に集まっていただいて、本当に感謝の気持ちです」と笑顔を浮かべ、出演者トップバッターであいさつした竹下も「今日もこんなに素晴らしい皆さんと一緒にいられるっていうのはすごくワクワクしています」と声を弾ませた。
そして井上は「最近は『VOICARION』に出ると一流の声優というような、そんな風潮もあるような感じなので（笑）、今回声をかけていただいて本当に光栄に思っています」とコメント。1回目から参加している山寺も「本当に世界唯一の、類を見ない素晴らしい朗読劇だと思います。これからいろんな役者が携わっていくんでしょうけど、僕の自慢は藤沢文翁と誰よりも先に出会って仕事をしていると。このことを自慢して生きていこうと思います」と、この作品へのリスペクトを語った。
後半にあいさつした沢城は「このメンツの中に自分がいるということで、おなかが痛い（笑）。台本を持っていると、ご一緒できていたんですけど、台本を持っていないでこのメンバーと一緒だとこんなにお腹痛くなるなんて…（笑）」と緊張していることを明かし、笑いをさらった。
さらに最年少の牧島も「本当に胃が痛いです…（笑）。さっきから指先の感覚がなくて…。2023年から参加させていただいているんですが、1番緊張するのがこの現場です。でも本当にここにいることができてすごくうれしいと感じています。一生懸命頑張ります」と意気込みを語った。
会見では、4月に公演予定の『女王がいた客室』に竹下、『龍馬のくつ』には上川隆也、林原めぐみ、山寺が出演することが新たに発表された。
