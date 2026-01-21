強い寒気の影響で、県内は25日ごろにかけて気温が低い状態が続く見通しです。



気温が氷点下4度以下になったときや、気温が一日中0度未満になる真冬日が続いたときは、水道管の凍結や破損が起きやすくなります。



秋田市上下水道局では、水道管の凍結防止方法をPRし、注意を呼びかけています。

＜水道管の凍結防止のポイント＞

＊水抜き栓（凍り止め）をしっかり閉める

（水を出した状態で水抜き栓のハンドルを完全に閉める）

＊露出している水道管に保温材を巻く

＊メーターボックスに保温材を入れる

＊温水器や湯沸かし器、ボイラーの水抜きも行う

＜水道管が凍ってしまったら＞

＊水道管にタオルなどを巻きつけ、熱めのお湯（約70～80度）をゆっくりかける

（直接熱湯をかけると、水道管が破損するおそれがあります）

＊部屋全体を暖かくしてドライヤーの熱風を当てる

（ドライヤーのスイッチを入れたままその場を離れると、火災のおそれがあります）

＜それでも水が出ない場合は＞

秋田市内に居住の方は、秋田市指定給水装置公示事業者に問い合わせてください。（作業は有料です）



アパートなどに住んでいる方は、管理会社や管理の方に相談してください。

詳しい対応方法はこちら（秋田市上下水道局・冬への備え）

https://www.city.akita.lg.jp/suido/1040911/1008304.html