＜ウソと裏切り…20年！＞不妊治療？「自分は悪くない」って言いたいの？モヤモヤ…【第5話まんが】
私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。ある日、大学時代の親友エイコから「40代にして結婚しました」という連絡が来ました。その相手は私の元カレだったケント。なんとエイコは学生当時、フラれた私をなぐさめる裏でケントと付き合いはじめていたのです。私は「おめでとう」を撤回して電話を切りました。するとエイコは家まで押しかけてきた上、「結婚の理由は不妊治療だった」などと訴えてきて……？
エイコには家の玄関先でさめざめと泣かれてしまいました。「ごめん、でもカオルにはケントのことを人づてに知られるんじゃなくて、私から直接伝えたくて。私も結婚にたどりつくまでいろいろあったの、ケントには何度も浮気されたし……」
私が家に入って玄関を閉めると、エイコもひとまず去っていきました。このままエイコとの関係が終わるのかと思うと寂しいですが……私が今、一番大切にしたいのは家族です。昔の思い出に引きずられている場合ではありません。
エイコが私に伝えてきたのは2つ。「私からケントを奪い取るようなことはしていない」「不妊治療のため仕方なく婚姻届を出した」ということです。けれど私は、エイコが「自分は悪くない」と主張しているようにしか受け取れません。親友だったエイコとの大切な日々まで、どんどん色あせていくように感じられました。
けれど私が大切にしなきゃいけないのは今の家族との生活です。昔のことで夫や子どもたちの前で落ち込む姿を見せるわけにはいきません。私は気持ちを整理するため、大学の同級生であるイチカに話を聞いてもらうことにしました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
