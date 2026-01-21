櫻坂46が2026年、アニメのフィールドで存在感を増している。世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』で2年連続でアンバサダーに就任し、さらに4月クールのTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期（TBS系）のオープニングテーマを新曲「What’s “KAZOKU”?」で担当することも決定。グループとして初のTVアニメ主題歌となることからも大きな注目を集めている。この一連の動きは、櫻坂46が培ってきた発信力と表現力が、今、アニメシーンから求められていることを示している。

■櫻坂46が担う作品への入り口、“架け橋”としての信頼

『AnimeJapan』は新作情報の解禁からステージイベント、配信企画までが一気に集まるアニメの見本市とも言える場だ。だからこそ、その最前線に櫻坂46がアンバサダーとして立つ意味は小さくない。実際、2025年には公式YouTube企画「AnimeJapan KICKOFF」でメンバーがナレーションを担当し、会場の見どころや注目ポイントを届ける役割を務め、「アニメ化してほしいマンガランキング」授賞式にも登壇し、プレゼンターとして次にくる作品の熱を言葉にして伝えている。森田ひかるが『薬屋のひとりごと』への愛を語り、松田里奈が『SPY×FAMILY』の推しを笑顔で明かしたように、彼女たちはアンバサダーであると同時に、アニメを語ることのできるファンでもあるのだ。

ここで押さえておきたいのは、アンバサダーの役目が“アニメ好きに向けた盛り上げ役”だけではないという点である。SNSで新情報が次々と流れていく今、イベントの見どころや作品の魅力を、普段アニメに触れない層にも“届く言葉”で橋渡しできるかどうかが問われる。その点で、櫻坂46は大きな強みを持っているグループだ。昨年は全国ツアー『櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”』で計26万人を動員し、大きな支持基盤を築いてきた。日本のみならず、海外フェスなど大きな舞台を経験してきたことも、国内外のファンが集まる『AnimeJapan』の熱量と相性がいいだろう。大切なのは、初めて触れた人に「この作品、観てみたい」と思わせることだ。2年連続のアンバサダー起用は、櫻坂46がその役割を担える存在だと評価されている証だと思う。

振り返れば、欅坂46時代を含めても、櫻坂46はアニメ関連のタイアップが多いグループでは決してなかった。とはいえ、アニメとの接点がゼロだったわけではない。森田が『ポケモンの家あつまる？』（テレビ東京系）といったポケモン関連番組に出演するなど、番組や配信でメンバーがアニメや漫画の話題を自然に出し、好きな作品や推しを語る場面を積み重ねてきた。

さらに、松田と森田はテレビアニメ『ポケットモンスター』（テレビ東京系）のエンディングテーマ「ピッカーン！」の歌唱アーティストとしても参加。そうした背景の中で、『AnimeJapan 2026』のアンバサダーに2年連続で就任し、さらに『夜桜さんちの大作戦』第2期の主題歌を担当することへと繋っていったのだと思う。

■乃木坂46・日向坂46とも違う路線、『夜桜さんち』への敬意を土台にしたタイアップ

坂道グループ全体で見ても、この広がり方は“櫻坂46ならでは”と言える。乃木坂46は早い段階からアニメ主題歌や2.5次元作品を通して、その作品と並んで語られる立場を築いてきた。一方で日向坂46は、メンバー個人の嗜好やキャラクター性を入口に、声優などへ活躍の場を広げている。そして櫻坂46は、グループとしてイベントを背負い、音楽で作品に入り込む形で存在感を強め始めた。ドーム公演で磨いたパフォーマンスの説得力、SNSで話題を広げられる拡散力は、アニメ側にとっても心強い武器になるだろう。

そして『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマに決まった新曲「What’s “KAZOKU”?」。アニメ主題歌は作品の“入口”だ。さらに、オープニングというものは、物語の空気やテンションを一気に伝え、視聴者の記憶に残っていく。「What’s “KAZOKU”?」が掲げる“家族”というテーマは、スパイ一家の絆を描く『夜桜さんちの大作戦』の核とも重なるだろう。櫻坂46が「同じ“桜”が付くグループとして、櫻坂46の楽曲を通して『夜桜さんちの大作戦』とたくさんの人を繋げる架け橋になれますように」（※1）とコメントしていたのも象徴的で、作品への敬意を土台にしたタイアップであることが伝わってくる。オープニング映像と合わさった時、この曲がどんな勢いと高揚感を生むのか注目したい。

『AnimeJapan』での発信と『夜桜さんち』オープニングテーマ。この2つが近しい時期に重なることで、櫻坂46の名前はアニメシーンのタイムラインにも自然に入り込んでいくはずだ。2026年はBuddies（ファンの呼称）の外側へ届く“入口”が増える1年、その“次”が具体的に見え始める年になるだろう。

（文＝川崎龍也）