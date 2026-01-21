V.W.Pが、3月31日をもって“INTERVAL”（活動休止）を迎えることをオフィシャルサイトにて発表した。

（関連：V.W.P、5人の魔女が音楽と共に届けた壮大な物語 Vシンガーのライブ体験を更新する圧巻のステージ）

V.W.Pが所属するKAMITSUBAKI STUDIOは、今回の“INTERVAL”について「V.W.Pの表現をアップデートする期間」とし、「活動再開を前提としつつ、明確な期限は現時点では定めずに、それぞれの挑戦と成長のための活動に注力いたします」と明言している。

また、V.W.Pの運営チームは「まずはグループとしてもう一回り大きく成長し、今後も新たな挑戦を続けていくためメンバーそれぞれが個々の活動に専念し、5人全員がアーティストとしての地力を高めたのちに、再び「V.W.P」として集結することを目指し、しっかりと戻って来られるようにその時を“魔女再誕”と名づけました。その時期につきましては現時点では未定となっておりますが、必ず戻ります」と復帰への意思も明言している。

本日20時からはYouTubeにてメンバー5名の出演番組を配信予定。メンバー本人たちが、今回の発表について語る機会になるという。

なお今後の活動スケジュールに関し、3月31日まではこれまでと変わらずグループとしての活動を継続していくとのこと。2月28日開催の『V.W.P 4th ONE-MAN LIVE「現象Ⅳ-反転運命-」』は、“INTERVAL”前のラストライブとなる。

＜KAMITSUBAKI STUDIOからの発表テキスト全文＞

■V.W.Pの今後の活動に関するご報告

日頃よりKAMITSUBAKI STUDIOならびにV.W.Pを応援いただき、誠にありがとうございます。

このたび、KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属の花譜・理芽・春猿火・ヰ世界情緒・幸祜によるバーチャルアーティストグループ・V.W.Pは、2026年3月31日（火）をもちまして、“INTERVAL”を迎えることになりました。 グループとしての楽曲・MVリリース、ライブ・イベント・番組出演等の活動を一時的に休み、各メンバーが個々の活動に専念することを通してアーティストとしての成長を目指します。

INTERVALは、V.W.Pの表現をアップデートする期間です。活動再開を前提としつつ、明確な期限は現時点では定めずに、それぞれの挑戦と成長のための活動に注力いたします。

この先も5人の音楽の共鳴を進化させ続け、次の音楽に繋げるために、この期間をINTERVALと名付け、前向きな転換点にすることを決定いたしました。 INTERVALを経て迎える“魔女再誕”まで、メンバーそれぞれの可能性を拡張していきます。

INTERVAL前のラストライブとなる2月28日（土）開催のV.W.P 4th ONE-MAN LIVE「現象Ⅳ-反転運命-」は、V.W.Pの現在地を届ける公演となります。5人のこれまでと今を見届け、INTERVALを経て再び始まるV.W.Pの物語を観測し続けていただきますようお願い申し上げます。

KAMITSUBAKI STUDIO

■V.W.P運営チームからの発表テキスト全文

V.W.Pの活動に関する大切なお知らせ

平素よりV.W.Pを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、バーチャルアーティストグループ「V.W.P -Virtual Witch Phenomenon-」は2026年3月31日をもちまして、次なるステップへ向けた“INTERVAL”に入らせていただくことをご報告申し上げます。

2021年3月13日のデビューより5年を迎える中で、V.W.Pはただひたすらがむしゃらに、その一瞬一瞬を全力で駆け抜けてまいりました。これまで応援してくださった観測者の皆様と共に、数々の景色を創り上げてこれたことは、私たちにとってかけがえのない財産です。

一方で、常に全力で走り続けてきたからこそ、グループとして一度足を止め、五人がそれぞれに持つアーティストとしての力を研ぎ澄ませる時間が必要であると考えました。一人ひとりが自身の表現を深め、より鮮やかな個の色を携えて再集結するための時間を大切にしたい。そうした前向きな決断により、楽曲・MVリリース、ライブ・イベント・番組出演等の活動を一時的にお休みする“INTERVAL”を設けさせていただくこととなりました。

今後の活動スケジュールに関しまして2026年3月31日までは、これまでと変わらずグループとしての活動を継続してまいります。

これは、5人全員が個の力を高め、再び集結した際にこれまでにない「現象」を皆様にお見せするため、期限を設けない真剣な挑戦の期間と捉えております。活動再開のタイミングが決まり次第、改めてご報告させていただきます。まずはグループとしてもう一回り大きく成長し、今後も新たな挑戦を続けていくためメンバーそれぞれが個々の活動に専念し、5人全員がアーティストとしての地力を高めたのちに、再び「V.W.P」として集結することを目指し、しっかりと戻って来られるようにその時を“魔女再誕”と名づけました。その時期につきましては現時点では未定となっておりますが、必ず戻ります。

そして残された期間、皆様と最高の時間をご一緒できるよう、精一杯取り組んでまいりますので、引き続き、V.W.Pへの変わらぬご支援を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

（文=リアルサウンド編集部）