人気お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が1月19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。日々のニュースに対して賛否両面の立場からあえて尖ったコメントをする「1人賛否」の最新動画を公開し、人気YouTuberの結婚について言及した。

“コント”でありながら絶妙に議論を煽るコメントが頻出する「1人賛否」は、ネットニュースやSNSをざわつかせることが多い。ただ、そもそも議論になりやすいニュースを片っ端から取り上げているわけではなく、粗品本人は「どぎついニュース」や「関わっても仕方がない人物」は取り扱わないと説明している。そんななかで、1月18日までの1週間は芸能界が比較的静かで、粗品は冒頭から「水を打ったような静寂」「ほんまに何もなかってん」「つまらん1週間」と語っていた。

そんななかでトップで取り上げられたのが、YouTuber「きりまる」の結婚報告だ。きりまるはYouTubeのチャンネル登録者数が100万人を超えるインフルエンサーで、飾らない人柄と、メイクやファッションを中心とする“垢抜け術”でファンを獲得してきた人気者だ。本人のプロフィールやSNSの反応を読み上げ、「ほんとうにおめでとうございまーす」と「賛」のニュアンスのコメントを送った後、大方の予想通り「誰やねん！」の一言が飛び出した。

粗品いわく、「誰やねん」には3種類あるという。ひとつは、世間的には極めて有名な人物で、粗品が「誰やねん」と言うことで、「さすがにそれは知らない粗品が悪いやろ」というボケに回るパターン。もうひとつは、正直、粗品も名前くらいは知っているが、社会的に「誰やねん」と言っておいた方がいいパターン。そして3つ目が「ほんまに誰やねん」で、粗品の中できりまるは「2と3の間」とのことだった。

ちなみにその後、熱愛報道のあった沢尻エリカ、逮捕騒動のキーファー・サザーランド、柔術の大きな国際大会で銅メダルを獲得した玉木宏と、著名人の名前がいくつも飛び出したが、粗品にとっては「誰やねん！」（そんなニュース知らんがな、興味ないわ、的なニュアンスも含む）のようで、最終的に視聴者が「それはさすがに粗品が悪い」と思える構成になっている。

粗品が動画にするか迷うほど、比較的平和な内容だったが、コメント欄を見ると視聴者には「嵐の前の静けさ」を予感している人も多いようだ。来週はどんな刺激的な発言が飛び出すか、注目が集まる。

（文＝向原康太）