【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】「事情はわかった！」一発かましちゃう＜第17話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第17話 カオリさんのアイデア【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
カオリさんは明るくさっぱりした人ですが、人を傷つけるやつは許せないという正義感の強い人。だからこそセリナさんと気が合い、たまにしか会えないながらもとても仲がいいのかもしれません。そんなカオリさんは、セリナさんの話を聞いて怒りを覚え、何かちょっとしたいたずらを思いついたようです。おそらく「楽しいこと」をする相手はセリナさんの義両親だと思いますが……いったい何をするのでしょうか？ 気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
