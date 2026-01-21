¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥±¤ë¸ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¸µÊõÄÍÌ¼Ìò¥È¥Ã¥×à¥®¥ç¡¼¥¶¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËµÓ¸÷¡ª¡¡±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖCM¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¼ò¡¢»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç¤°¤Ó¤ê
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÌ¼Ìò¥È¥Ã¥×¤Î±ÇÈþ¤¯¤é¤é(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬à¥®¥ç¡¼¥¶¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öñ»Ò¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡¡¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤ò¤°¤Ó¤ê¤È³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÈþ¤Î¹ë²÷¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥±¤ë¸ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤ª¼ò¡¢»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤È¤¯¤é¤é¤µ¤ó»÷¹ç¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Öµ¤¤µ¤¯¤ÇÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±ÇÈþ¤Ï2004Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¸å¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£ºòÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï15Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2»ù¤ÎÊì¡£