身長161センチで最長308ヤード！ 「10ヤードは飛距離アップできる」という朝イチのルーティンとは？
滝川第二高校、東北福祉大学のゴルフ部で腕を磨き、現在はJPDAドラコンプロとして活躍する松浦美侑（まつうら・みゆ）。身長161センチ・58キロという体格ながらも、鹿児島県の三豊ゴルフクラブの練習場で開催された試合にて、自己最長の308ヤードを記録。一体なぜそこまで飛ばせるのかを本人に聞いた。
【写真】ストレッチで深いトップができるからこれだけ飛ばせる！ 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
◇ ◇ ◇みなさん、こんにちは！ドラコンプロの松浦美侑です。今回もドラコンの試合前にやっているストレッチを紹介します。実は、ドラコンの大会では試合前に素振りとストレッチしかできません。特に私が大切にしているのが、上半身をほぐすこと。そのための3つのストレッチを紹介します。まずは、背中から。クラブを両手で持ち、頭の上に上げたら、ヒジを曲げて背中側に下ろすという動きを数回繰り返しましょう。クラブを下ろすとき、肩甲骨をぐーっと中心に寄せるのがポイント。肩甲骨周りがほぐれると、トップがいつもより一段深くなるはずです。
次は、先ほどと同様にクラブを頭の上に持ってきてから、左右に倒れてワキ腹を伸ばしましょう。トップに上げるときは左ワキ腹、フォローにかけては右ワキ腹が伸びるので体が回りやすくなり、ヘッドスピードアップにつながりますよ。
スタート前に練習する人は多いと思いますが、それだけでは体はほぐれません。10ヤードは変わると思うので、ストレッチを試してみてくださいね！■松浦美侑まつうら・みゆ／ 1998年生まれ、兵庫県出身。東北福祉大学ゴルフ部でプレー後、JPDAドラコンプロとして活躍。最長記録は308ヤード。現在はレッスンプロとしても活躍中。◇ ◇ ◇身長161センチで305ヤード飛ばせる理由を大解剖！ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】身長161センチで最長308ヤード！ 松浦美侑の豪快スイング！
身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる【女子プロ写真】
【写真】ストレッチで深いトップができるからこれだけ飛ばせる！ 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
◇ ◇ ◇みなさん、こんにちは！ドラコンプロの松浦美侑です。今回もドラコンの試合前にやっているストレッチを紹介します。実は、ドラコンの大会では試合前に素振りとストレッチしかできません。特に私が大切にしているのが、上半身をほぐすこと。そのための3つのストレッチを紹介します。まずは、背中から。クラブを両手で持ち、頭の上に上げたら、ヒジを曲げて背中側に下ろすという動きを数回繰り返しましょう。クラブを下ろすとき、肩甲骨をぐーっと中心に寄せるのがポイント。肩甲骨周りがほぐれると、トップがいつもより一段深くなるはずです。
次は、先ほどと同様にクラブを頭の上に持ってきてから、左右に倒れてワキ腹を伸ばしましょう。トップに上げるときは左ワキ腹、フォローにかけては右ワキ腹が伸びるので体が回りやすくなり、ヘッドスピードアップにつながりますよ。
スタート前に練習する人は多いと思いますが、それだけでは体はほぐれません。10ヤードは変わると思うので、ストレッチを試してみてくださいね！■松浦美侑まつうら・みゆ／ 1998年生まれ、兵庫県出身。東北福祉大学ゴルフ部でプレー後、JPDAドラコンプロとして活躍。最長記録は308ヤード。現在はレッスンプロとしても活躍中。◇ ◇ ◇身長161センチで305ヤード飛ばせる理由を大解剖！ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】身長161センチで最長308ヤード！ 松浦美侑の豪快スイング！
身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる【女子プロ写真】