山下美夢有が京都・祇園で和食を堪能！ 上田桃子が「相変わらず美味しいご飯食うとんな」とコメント
山下美夢有が自身のインスタグラムを更新。前回の投稿まではトレーニングのためハワイに滞在していたが、今回は弟で男子プロの勝将、妹の蘭と一緒に京都で食事を楽しんだことを投稿した。
【写真】上田桃子もうなる豪華な料理の数々
3人が訪ねたのは「天婦羅 天宗」。投稿に文章は無く、ハッシュタグを添えて「#祇園」「#天ぷら」「#大将おもしろい」とだけ記すと、ユーザーネームで店を紹介していた。1枚目の写真は山下と勝将のサイン色紙を持って4人が並んだ記念写真。2枚目で豪華な食材を説明している板前の姿を写すと、先附から刺身、天ぷらと美味しそうな料理の写真を続けてアップした。この投稿を見た上田桃子は「相変わらず美味しいご飯食うとんな」とコメントしたが、山下は「関西来ることあったら是非一緒に行きましょ！」とサラリと返信。ファンからも「美夢有ちゃんが行く所、どこも美味しそうで羨ましい」「たくさん食べて開幕に備えてね」「今年も頑張ってください〜」「世界NO 1がんばれ」など、食事を羨む声と開幕に向けた声援が次々に寄せられていた。昨年から米国女子ツアーに本格参戦した山下。メジャー大会「AIG女子オープン」（全英女子）で初優勝を飾ると、「メイバンク選手権」で2勝目。CMEグローブポイントランキングは2位になり、新人賞も受賞。素晴らしいルーキーイヤーを過ごした。現在、世界ランキングは4位につけている。今年の初戦は1月29日にフロリダ州で開幕する「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」にエントリー。米ツアー2年も大活躍を見せてくれることを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
山下美夢有が京都・祇園で和食を堪能！ 上田桃子が「相変わらず美味しいご飯食うとんな」とコメント
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「超ビジュいいじゃん」渋野日向子と吉田優利・鈴姉妹の3ショット投稿にファン歓喜「推しが揃ってる」「前髪シスターズ」
竹田麗央がオフシーズンの写真を一挙に公開 地元・熊本でリフレッシュ、そして温暖なハワイ・オアフ島へ
【写真】上田桃子もうなる豪華な料理の数々
3人が訪ねたのは「天婦羅 天宗」。投稿に文章は無く、ハッシュタグを添えて「#祇園」「#天ぷら」「#大将おもしろい」とだけ記すと、ユーザーネームで店を紹介していた。1枚目の写真は山下と勝将のサイン色紙を持って4人が並んだ記念写真。2枚目で豪華な食材を説明している板前の姿を写すと、先附から刺身、天ぷらと美味しそうな料理の写真を続けてアップした。この投稿を見た上田桃子は「相変わらず美味しいご飯食うとんな」とコメントしたが、山下は「関西来ることあったら是非一緒に行きましょ！」とサラリと返信。ファンからも「美夢有ちゃんが行く所、どこも美味しそうで羨ましい」「たくさん食べて開幕に備えてね」「今年も頑張ってください〜」「世界NO 1がんばれ」など、食事を羨む声と開幕に向けた声援が次々に寄せられていた。昨年から米国女子ツアーに本格参戦した山下。メジャー大会「AIG女子オープン」（全英女子）で初優勝を飾ると、「メイバンク選手権」で2勝目。CMEグローブポイントランキングは2位になり、新人賞も受賞。素晴らしいルーキーイヤーを過ごした。現在、世界ランキングは4位につけている。今年の初戦は1月29日にフロリダ州で開幕する「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」にエントリー。米ツアー2年も大活躍を見せてくれることを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
山下美夢有が京都・祇園で和食を堪能！ 上田桃子が「相変わらず美味しいご飯食うとんな」とコメント
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「超ビジュいいじゃん」渋野日向子と吉田優利・鈴姉妹の3ショット投稿にファン歓喜「推しが揃ってる」「前髪シスターズ」
竹田麗央がオフシーズンの写真を一挙に公開 地元・熊本でリフレッシュ、そして温暖なハワイ・オアフ島へ