¢£¥Í¥¸¤ë¡¦Æ§¤ß¹þ¤à¡¦¿¶¤êÈ´¤¯¡Ä¡ÄÄ²¹ø¶Ú¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¿´Â¡Éô¤À¡ª¥¹¥¤¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤ÏÂÀ¥â¥â¤ä¿¬¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬Æ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤é¤ÎÎÏ¤Ïµå¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ä²¹ø¶Ú¤³¤½¥¹¥¤¥ó¥°¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼4¾¡¤òµó¤²¤ëÀõÃÏÍÎÍ¤¤â¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀõÃÏ¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶¯¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»³²¼¤µ¤ó¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°·¹»ÑÀª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°·¹³ÑÅÙ¤¬ÊÝ¤Æ¤ì¤Ð¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç²¼È¾¿È¤ÎÎÏ¤â»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤âÄ²¹ø¶Ú¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¬¤ä¹ø²ó¤ê¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÃÃ¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Ä²¹ø¶Ú¤¬»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡Á°·¹»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¸Ô´ØÀá¤«¤é¹üÈ×¤òÁ°·¹¤µ¤»¤Æ¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤òÀµ¤·¤¯ºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ÎÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Ç¯ÇÛ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤ÏËÀÎ©¤Á¤Î¹½¤¨¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½Ä²¹ø¶Ú¤¬»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÅµ·¿¥¢¥É¥ì¥¹¡£¤½¤·¤Æ¹½¤¨¤¿¤È¤¤ÎÁ°·¹³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÂÎ¤ò²óÀû¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÄ²¹ø¶Ú¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÆ¸½À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢µå¤Î¿Ä¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¸µ¤¬Áá¤¯¤Û¤É¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¥¿¥á¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¡£Ä²¹ø¶Ú¤¬»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¢¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤ò»È¤¨¤ëÄ²¹ø¶Ú¤¬¼å¤¤¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÎ¤¬¿¤Ó¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤¬¶¯¤¤¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÕ¤Ë¸Ô´ØÀá¤È¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤ÆÄÀ¤ß¹þ¤à¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸Ô´ØÀá¤ò¶þ¶Ê¤µ¤»¤ë¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤³¤½¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ÇÃÏÌÌ¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤ò²óÅ¾ÎÏ¤ØÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Á´ÂÎ¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Ä²¹ø¶Ú¤¬»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È£¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÄ²¹ø¶Ú¤¬¶¯¤¤¤È¡¢Á°·¹³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸Ô´ØÀá¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò²ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼´¤¬°ÂÄê¤·¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹üÈ×¤ÈÇØ¹ü¡¢Ï¾¹ü¤ò·ë¤ÖÇØÌÌ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡Ö¹øÊý·Á¶Ú¡Ê¤è¤¦¤Û¤¦¤±¤¤¤¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢ÂÎ´´¤Îº¸±¦¤Î·¹¤¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬¼å¤¤¤È½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÄ²¹ø¶Ú¤¬¶¯¤¤¢ª¥¢¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤ë¡Ü¹øÊý·Á¶Ú¤âÆ¯¤¤¤Æ¼´¤¬°ÂÄê¢ª¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡þÄ²¹ø¶Ú¤¬¼å¤¤¤È¡Ä¡Ä¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¾åÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬³«¤¤¤Æ²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Íð¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¤ä¥À¥Õ¥ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¾·¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤é¤ºÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë¡£¡Ú²òÀâ¡Û¾ï½»½¼Î´¤Ä¤Í¤¹¤ß¡¦¤ß¤Ä¤¿¤«¡¿1972Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢À°ÂÎ»Õ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶ÚÆù¤ä¹ü³Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë»ëÅÀ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ºî¤ê¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤½¤ó¤Ê¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶ÚÆù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¾®ÊÁ¤Ç¤â»³²¼ÈþÌ´Í¤¬Èô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÈÄ²¹ø¶Ú¡É¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ª ¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÃÃ¤¨Êý¤È¤Ï¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
¢£¥Í¥¸¤ë¡¦Æ§¤ß¹þ¤à¡¦¿¶¤êÈ´¤¯¡Ä¡ÄÄ²¹ø¶Ú¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¿´Â¡Éô¤À¡ª¥¹¥¤¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤ÏÂÀ¥â¥â¤ä¿¬¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬Æ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤é¤ÎÎÏ¤Ïµå¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ä²¹ø¶Ú¤³¤½¥¹¥¤¥ó¥°¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼4¾¡¤òµó¤²¤ëÀõÃÏÍÎÍ¤¤â¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀõÃÏ¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶¯¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»³²¼¤µ¤ó¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°·¹»ÑÀª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°·¹³ÑÅÙ¤¬ÊÝ¤Æ¤ì¤Ð¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç²¼È¾¿È¤ÎÎÏ¤â»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤âÄ²¹ø¶Ú¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¬¤ä¹ø²ó¤ê¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÃÃ¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Ä²¹ø¶Ú¤¬»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡Á°·¹»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¸Ô´ØÀá¤«¤é¹üÈ×¤òÁ°·¹¤µ¤»¤Æ¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤òÀµ¤·¤¯ºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ÎÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Ç¯ÇÛ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤ÏËÀÎ©¤Á¤Î¹½¤¨¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½Ä²¹ø¶Ú¤¬»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÅµ·¿¥¢¥É¥ì¥¹¡£¤½¤·¤Æ¹½¤¨¤¿¤È¤¤ÎÁ°·¹³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÂÎ¤ò²óÀû¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÄ²¹ø¶Ú¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÆ¸½À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢µå¤Î¿Ä¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¸µ¤¬Áá¤¯¤Û¤É¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¥¿¥á¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¡£Ä²¹ø¶Ú¤¬»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¢¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤ò»È¤¨¤ëÄ²¹ø¶Ú¤¬¼å¤¤¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÎ¤¬¿¤Ó¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤¬¶¯¤¤¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÕ¤Ë¸Ô´ØÀá¤È¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤ÆÄÀ¤ß¹þ¤à¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸Ô´ØÀá¤ò¶þ¶Ê¤µ¤»¤ë¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤³¤½¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ÇÃÏÌÌ¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤ò²óÅ¾ÎÏ¤ØÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Á´ÂÎ¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Ä²¹ø¶Ú¤¬»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È£¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÄ²¹ø¶Ú¤¬¶¯¤¤¤È¡¢Á°·¹³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸Ô´ØÀá¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò²ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼´¤¬°ÂÄê¤·¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹üÈ×¤ÈÇØ¹ü¡¢Ï¾¹ü¤ò·ë¤ÖÇØÌÌ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡Ö¹øÊý·Á¶Ú¡Ê¤è¤¦¤Û¤¦¤±¤¤¤¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢ÂÎ´´¤Îº¸±¦¤Î·¹¤¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬¼å¤¤¤È½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÄ²¹ø¶Ú¤¬¶¯¤¤¢ª¥¢¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤ë¡Ü¹øÊý·Á¶Ú¤âÆ¯¤¤¤Æ¼´¤¬°ÂÄê¢ª¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡þÄ²¹ø¶Ú¤¬¼å¤¤¤È¡Ä¡Ä¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¾åÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬³«¤¤¤Æ²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Íð¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¤ä¥À¥Õ¥ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¾·¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤é¤ºÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë¡£¡Ú²òÀâ¡Û¾ï½»½¼Î´¤Ä¤Í¤¹¤ß¡¦¤ß¤Ä¤¿¤«¡¿1972Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢À°ÂÎ»Õ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶ÚÆù¤ä¹ü³Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë»ëÅÀ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ºî¤ê¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤½¤ó¤Ê¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶ÚÆù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¾®ÊÁ¤Ç¤â»³²¼ÈþÌ´Í¤¬Èô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÈÄ²¹ø¶Ú¡É¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ª ¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÃÃ¤¨Êý¤È¤Ï¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
