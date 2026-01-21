76歳・音無美紀子、“ヒートテック着込んだ”冬のモノトーンコーデに反響「素敵なファッション」「カッコいい！」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が20日、自身のインスタグラムを更新。寒波に備えて“ヒートテックを着込んだ”という、冬のモノトーンコーデを披露した。
【動画】「素敵なファッション」「カッコいい！」ヒートテックを着込んだ音無美紀子のモノトーンコーデ
舞台『風を打つ』の巡業中である音無は「倉敷公演、千秋楽」と切り出し、「今日は、昨日より7℃ぐらい下がって、風が冷たい。ヒートテック着込んで、タイツもヒートテック」と寒さ対策を万全に整える動画を投稿。
「全国的に寒波で大荒れみたいですね。どうぞお気をつけて」とファンを気遣いつつ「ここ倉敷芸文館には、お陰さまで、たくさんのお客様が。ありがたいな。嬉しいな」と、満員御礼の会場で千秋楽を迎えられた喜びをつづった。
コメント欄には「素敵なファッション」「カッコいい！」「元気さんね〜」「いつか生の舞台を観てみたいです」などの声が多数寄せられている。
