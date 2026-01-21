日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。

予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～22日午前6時)】

下越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

中越 平地 60センチ

山沿い 80センチ

上越 平地 60センチ

山沿い 70センチ

佐渡 30センチ



【24時間予想最大降雪量(～23日午前6時)】

下越 平地 15センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 70センチ

山沿い 100センチ

上越 平地 50センチ

山沿い 70センチ

佐渡 30センチ



【24時間予想最大降雪量(～24日午前6時)】

下越 平地 30センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 70センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 30センチ

山沿い 50センチ

佐渡 20センチ



その後も25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪がさらに増える見込みです。

■気象台からの注意呼びかけ

中越では21日夜遅くから、上越では22日未明から、大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では、21日夜のはじめ頃から25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。



新潟県では21日昼過ぎから22日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。