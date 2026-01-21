伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が1月21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と千田翔太八段（31）が現在対局中だ。注目の一戦は、振り駒で藤井竜王・名人の先手番に決定。戦型は角換わりとなった。

伊藤叡王への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。2期ぶりの叡王位奪還を目指す藤井竜王・名人は、2回戦で強豪の千田八段との対戦に臨んでいる。

注目の一戦は、振り駒で藤井竜王・名人の先手番に決定。角換わりの出だしから腰掛け銀模様の進行となったが、藤井竜王・名人は穴熊に、後手の千田八段は右玉に組み替えた。ともに研究範囲だったが、指し手のペースは速く、早くも激戦に突入。昼食休憩までに78手まで進行した。

ABEMAの中継で解説を務める井田明宏五段（29）は、「千田八段はまだまだ想定内に見えるが、先手は気を付けて指さないとバランスが崩れてしまう。桂得しているので先手も悪い気はしていないと思うが、とにかくここからの指し手が難しい。セオリー外のことをやらないといけないように見えるので、難しい局面を突き付けられている。昼食休憩に入ってゆっくり考えるのは先手にとって良いことだと思う」と印象を語っていた。

本局の勝者は、ベスト4に進出。次戦では、永瀬拓矢九段（33）対 山本博志五段（29）戦の勝者との対戦が予定されている。持ち時間は各3時間。

【昼食の注文】

藤井聡太竜王・名人・千田翔太八段 とり南蛮うどん

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太竜王・名人 1時間34分（消費1時間26分）

千田翔太八段 2時間32分（消費41分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）