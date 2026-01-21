志麻さん、“具材たっぷり”おにぎりのレシピ動画に反響「そうか醤油を塗ればいいのね」「勉強になりました」 調理テク＆おすすめの具も紹介
3児の母で、日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが、自身のYouTubeチャンネルで“具だくさん”おにぎりのレシピ動画を公開し、「こんなふうに作るのですね！」「勉強になりました」とその調理テクニックに注目が集まっている。
【動画】「そうか醤油を塗ればいいのね」「勉強になりました」志麻さんが教える“具材たっぷり”おにぎりの作り方
9日に公開した動画は、フランス人の女の子・リズさんと共に展開しているシリーズ「Shima × Lise」の新作。「朝食や、ブランチ、ランチに好きなものをたくさん詰めてガブっとかぶりつく、子供も大人も楽しめる料理だと思います」と説明し、具材をたっぷりと入れた“ばくだんおにぎり”の作り方を紹介した。
ビッグサイズのおにぎりのため、1つ作るのに海苔は全形1枚を大胆に使用。具材は好きなものを好きなだけ用意してほしいとし、この日はツナマヨ、煮卵、サーモンのマリネ、梅干し＆昆布、鶏肉のそぼろを用意した。なお、概要欄では「唐揚げや肉じゃがなど、前日の残り物を具材にしても良いと思います」「チーズやスモークサーモンなども合います」とアドバイスしている。
動画では、リズさんに調理工程（海苔にしょうゆを塗る→ごはん（白米）を入れる→好きな具材を入れる→具材の上にごはんを追加する→にぎって形を整える）を説明しながら、実際にそれぞれおにぎりを作成。
海苔の裏側（ザラザラしているほう）にしょうゆを塗ることで海苔がやわらかくなり、握りやすくなることをポイントとして紹介したほか、2人で会話を楽しみながらおにぎり作りを楽しんだ。
この動画に対し、コメント欄には「おにぎり美味しそう〜」「ばくだんおにぎりってこんなふうに作るのですね！」「そうか醤油を塗ればいいのね。冷凍食品とか入れて具沢山にして作ってみたいです」「海苔に裏表があることを知りませんでした笑」「醤油を塗るという発想なかったです。やってみたいです」「今日の動画で、海苔の裏表や、醤油を塗ってからごはんを敷くことも勉強になりました」「楽しくて良かったわ」「ほのぼのしました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
