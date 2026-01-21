【天気】全国的に寒さの底 日本海側は平地も大雪
21日（水）全国的に寒さの底。日本海側は平地も大雪となり、太平洋側でも雪の降り積もるところがありそうです。
＜21日（水）の天気＞
冬型の気圧配置が強まり、上空には今季最長となる強烈な寒波が流れ込んでいます。日本海側の広い範囲で雪やふぶき、平地でも雪の降っているところが多くなっています。午後は雪の降り方が強まり、警報級の大雪になる見込みです。関東北部の山沿いでも大雪になるでしょう。特に発達した雪雲の帯（JPCZ）がかかる山陰〜近畿北部〜北陸では局地的なドカ雪になるおそれがあります。夜にかけて雪雲が関ヶ原を抜けて愛知県内まで流れ込んでくる予想です。東海道新幹線などに影響が出るかもしれません。太平洋側では日差しがありますが、近畿や東海、神奈川県西部では雪の降り積もるところがあるでしょう。東京都心など関東南部の平地でも雪がちらつくかもしれません。
22日（木）にかけて大雪のピークとなりそうです。
●予想24時間降雪量
（21日午前6時〜22日午前6時）
北陸（新潟山沿い） 80センチ
近畿、中国地方 70センチ
東北 60センチ
北海道、関東甲信 50センチ
東海 40センチ
（22日午前6時〜23日午前6時）
北陸 100センチ
東北、近畿 70センチ
北海道、東海、中国地方 50センチ
関東甲信 30センチ
＜予想最高気温（前日差）＞
前日よりさらに低く、平年の真冬の気温を大きく下回る寒さになるでしょう。
札幌 -2℃（＋1）
仙台 2℃（-4）
新潟 3℃（-3）
東京 6℃（-3）
名古屋 6℃（-4）
大阪 6℃（-6）
鳥取 3℃（-6）
高知 10℃（-3）
福岡 7℃（-4）
＜週間予報＞
■西日本
日本海側では強弱を繰り返しながら、25日（日）にかけて雪が続く見込みです。これまで積雪がなかった地域でもしっかり積もるところがありそうです。各地で今週いっぱい厳しい寒さが続くでしょう。
北日本や北陸を中心に大雪のピークは22日（木）にかけてと、24日（土）の夜〜25日（日）になりそうです。雪の量がかなり多くなるでしょう。晴れる関東や東海もひとケタの寒さが続く見込みです。