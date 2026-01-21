µ¼Ô¤é¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤«¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¹Êó°ÑÂ÷Àè
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï21Æü¡¢¹Êó¶ÈÌ³¤Î°ÑÂ÷Àè¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±¡¢µ¼Ô¤é914¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÉÔÀµÍøÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2025Ç¯6¡Á12·î¤Ë²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤é¤¬ÂÐ¾Ý¡£Ì¾»É¤Ê¤É¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¤ä»áÌ¾¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢ºâÃÄË¡¿Í¥µ¥ó¥È¥ê¡¼·Ý½ÑºâÃÄ¤â¶ÈÌ³¤ò°ìÉô°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÑÂ÷Àè¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿Âè»°¼Ô¤¬¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£