¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬MC¤Ë¡ª¥â¥ÆÃË½÷¤À¤é¤±¤Î¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡×¤Ï¥â¥Æ¤ë¤³¤È¤ò¼«Ç§¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¡È¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¡É¤ò·èÄê¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£Âè1ÃÆ¤ÎÉñÂæ¤Ï¥È¥ë¥³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ï¥Þ¥ë¥¿¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤»¤¤¤ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢YOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍí¤á¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥â¥ÆÀäÄº´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡© ¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¶¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¡¢µÆÃÓ¤Ï¡ÖÃæ¹â¤ÏÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø¤Ç¤³¤Î»Å»ö»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¾®³Ø¹»¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¾®5¡¢6¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡YOU¤¬¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥â¥Æ¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£À¸¡¹¤·¤¯¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£YOU¤¬¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡×¤ÈÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËYOU¤¬¡ÖÉ÷Ëá¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ê¡¢¤»¤¤¤ä¤ÈÃ«¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤Í¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤«¤â¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µÆÃÓ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤Ï¡Ö10¸Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¿ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢YOU¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö¤Ç¤âËÜµ¤¤Î10¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈºÆÅÙ³ÎÇ§¤·¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê10¡£À¸¡¹¤·¤¯¥â¥Æ¤Æ¤¿¤«¤é¡£À¸¡¹¤·¤¯µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿10¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£