「ラステル久保山」の面会室。遺族は２４時間いつでも希望する時に遺体と対面できる＝横浜市西区

多死社会を迎え、神奈川県内でも「火葬待ち」が長期化している。近年、横浜や川崎など都市部では冬場に１週間程度待つことが珍しくない状況だ。火葬までの間、遺体はどこに安置すればいいのだろうか。

近年、自宅での安置は減り、葬儀店などで保全するケースが多くなっている。待つ日数が長くなればなるほど遺族の金銭的負担は増すが、葬儀まで預かる「遺体ホテル」や、防腐処置を施し一定期間保存可能にする「エンバーミング」が広がりをみせている。

「夏でも火葬にこれだけ待つのかと驚いた」。そう振り返った横浜市保土ケ谷区の男性（６６）は昨夏に叔母を亡くし、火葬するまで５日間を要した。遺体は葬儀店に安置し、ドライアイス代などを含め１０万円以上かかったという。高額の出費となり、「仕方ないが、もう少し早く葬儀をできればよかった」と話した。

葬儀まで遺体を預かるサービスを展開するのは、２０１０年に開業した横浜市西区の「ラステル久保山」。運営会社によると、現在は月に３０人程度を安置しており、１０年前に比べ倍増。冬場は平均１週間程度預かり、１０人を同時期に安置することもあるという。

１８人まで安置できる部屋の室温は２〜３度に保たれ、遺族が訪れた際には遺体は面会室まで自動で運ばれる。安置料は一日約１万３千円で、担当者は「２４時間、いつでも会いたい時に面会できる点が遺族に喜ばれている」と話す。

エンバーミングの利用は現状、国内では死者の５％ほどだが、増加傾向を示す。平塚市に事務局がある一般社団法人「日本遺体衛生保全協会」によると、２４年の全国での処置件数は８万２０６８件で、１０年前に比べ２・６倍となった。