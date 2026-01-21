【PS Store： 1月のお買い得セール】 2月4日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを対象とした「1月のお買い得セール」を、PlayStation Storeにて2月4日まで実施している。

今回対象となっているのは、「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f」や「龍が如く８」、「Bloodborne The Old Hunters Edition」など。他にも、「KINGDOM HEARTS Melody of Memory」や「ファークライ6」などがラインナップされている。

全体としては2494点がセール対象となっている。なお、一部タイトルに関してはセール期間が異なる。購入の際はセール価格が適用されているかなどを商品ページにて確認していただきたい。

□PS Store「1月のお買い得セール」

「1月のお買い得セール」対象タイトル（一部）

「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デラックスデュアルパック」

通常価格：14,080円→セール価格：8,448円（40％OFF）

□PS Store「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デラックスデュアルパック」

「龍が如く８」

通常価格：9,680円→セール価格：3,872円（60％OFF）

□PS Store「龍が如く８」

「Bloodborne The Old Hunters Edition」

通常価格：4,389円→セール価格：2,194円（50％OFF）

□PS Store「Bloodborne The Old Hunters Edition」

「KINGDOM HEARTS Melody of Memory」

通常価格：7,480円→セール価格：2,992円（60％OFF）

□PS Store「KINGDOM HEARTS Melody of Memory」

「ファークライ6 デラックスエディション」

通常価格：11,800円→セール価格：2,970円（75％OFF）

□PS Store「ファークライ6 デラックスエディション」

