霜降り明星せいや、似てると話題になっていたSTARTOタレント「違う学校の方まで噂になって電話かかってきて」「1回会いたいですみたいな」【ラブパワーキングダム2】
【モデルプレス＝2026/01/21】お笑いコンビ・霜降り明星のせいやがこのほど、“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（2月11日よる10時〜）の囲み取材にtimeleszの菊池風磨、タレントのYOU、モデルでタレントの谷まりあとともに出席。似てると話題になっていたSTARTOタレントについて語る場面があった。
【写真】霜降りせいや、他校から電話がくるほど似ていたSTARTOタレント
同番組の内容になぞらえ、“人生の絶頂期”について聞かれたせいやは「僕、中1ですね」と中学1年生の頃を回想し「中1の時、めっちゃ今より痩せてて、割と可愛らしい顔でサッカー部も結構人気あったので、八乙女光くんにめっちゃ似てるって話題やったんすよ」とサッカー部に所属していた当時、Hey! Say! JUMPの八乙女光に似てることが話題になっていたと明かした。
また、「当時の写真見てほしい」と力説しつつ「違う学校の方まで噂になって、電話かかってきて。知らん番号から『八乙女光くんに似てるんですよね』って。多分、八乙女光くんのファンなんでしょうね。『1回会いたいです』みたいなのもあった」と他校にも噂が広まるほどだったと話した。
また、参加者同士のキスシーンも見どころの1つである同番組にちなみ「理想のキス」を尋ねられた菊池は、悩む様子を見せつつ「水中、良くないですか？」と回答。同番組でもプールに入るシーンがあったことを前置きし「女子とプールに入るっていうのが…」「浮き輪で浮かんでるでもいいよ。で、チューしたい」と語った。
さらに、せいやは収録中の菊池について「菊池さんが新しい目線というか、ずっと勉強しようとしてたんです」と口に。「（菊池が）ずっと吸収しようとして『俺（この振る舞い）できないな』って。いや、そらできへんやろって。ずっと勉強しようとしてたんですけど『ラブパワーキングダム』で勉強できないですよ」と笑顔を見せるなど、スタジオは終始、和やかな雰囲気に包まれていた。
同番組は、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。2025年2月に放送されていた「LOVE POWER KINGDOM〜恋愛強者選挙〜」の第2弾だ。（modelpress編集部）
