timelesz菊池風磨、グループ内で一番モテそうなメンバー明かす「優しいし愛想いい」女性共演者からも太鼓判【ラブパワーキングダム2】
【モデルプレス＝2026/01/21】timeleszの菊池風磨がこのほど、“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（2月11日よる10時〜）の囲み取材に出席。グループ内で一番モテそうなメンバーを明かす場面があった。
【写真】谷まりあ・YOUも「タイプ」と絶賛のtimeleszメンバー
この日、同取材にはスタジオMCを務めた菊池をはじめ、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、モデルでタレントの谷まりあが出席。番組の内容にちなみ、「芸能界で一番モテる人」を聞かれる場面があった。すると、YOUは「timelesz的には、単純に一番モテそうな子って誰になるんですか？」と菊池に質問。菊池は「その話はね、8人でめちゃくちゃするんですよ。特に新メンバーがする。その中でも年下の3人がよくしてる」と新メンバーの猪俣周杜、橋本将生、篠塚大輝が頻繁に話していることを明かした。
続けて「（モテる人）誰だと思います？」とYOUに質問返し。YOUが「そこは気を使って風磨」と菊池の名前を挙げると、菊池は「気を遣っているのかな、それ（笑）！」と笑いつつ「そう、俺1位なんですよ。彼らの中で」とグループ内では菊池が一番モテる位置づけだと話した。また、菊池は「timeleszだったら松島じゃないですか。優しいし、愛想いいし」とモテそうなメンバーは松島聡と回答。すると、YOUは松島について「明るい」「私とまりあちゃんのすごい好きなタイプ」と絶賛し、谷も「そうなんですよね、分かります」と同意していた。
さらに「お笑い界でモテる人」について、せいやは「浜田さんとかね」とダウンタウンの浜田雅功の名前を挙げ「いろんなモテがあるんですけどね。やっぱり、そういう人間力的には浜田さん」と説明。続けて「（浜田の）私服をこの前久しぶりに見たんですけど」と切り出し「ホンマ人を笑かす格好じゃないくらい、いかつかったですけど（笑）。『あの、人を笑かす職業の人ですよね？』っていう。改めてでかすぎて、サングラスとか」とユーモアたっぷりに語り、スタジオは笑いに包まれた。
報道陣から「若手・中堅芸人でモテると思う方は？」と質問が飛ぶと、せいやは「芸人さんもいろんなタイプおって、いろんなモテ方すると思うんですけど」と前置きし「ヒコロヒーとかね。よく聞きますよ。僕は（ヒコロヒーと）マジで飲み友達で大学も一緒なので、異性としては全く見てない。タバコ髄なんですけど、ただの」と自身と交流のあるヒコロヒーの名前を口に。続けて「でも、よく『ヒコロヒーに会わせてくれ』とか。男女問わず『ヒコロヒーに会いたい』っていう人が多いんですよ。だから、やっぱり人間として多分モテてるなっていう。結構聞きますね。魅力的なんやろな」と明かしていた。
同番組は、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。2025年2月に放送されていた「LOVE POWER KINGDOM〜恋愛強者選挙〜」の第2弾だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨、timeleszでモテそうなメンバーは？
◆せいや「お笑い界でモテる人」明かす
◆「ラブパワーキングダム2」
