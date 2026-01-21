timelesz菊池風磨、ABEMA恋リア「ラブパワーキングダム2」新MC就任 “モテ”見どころの番組から勉強することは「とてもあります」
【モデルプレス＝2026/01/21】timeleszの菊池風磨が、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（2月11日よる10時〜）の新番組MCに就任。このほど行われた囲み取材にて、MCとなった心境を明かした。
【写真】谷まりあ・YOUも「タイプ」と絶賛のtimeleszメンバー
同番組は、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。2025年2月に放送されていた「LOVE POWER KINGDOM〜恋愛強者選挙〜」の第2弾だ。スタジオMCには、タレントのYOU、同じくタレントでモデルの谷まりあ、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが前回より続投。そして、今シーズンより菊池が新たに加入する。
初回収録を終えたスタジオMC陣への囲み取材にて、YOUは「参加者の皆さんが恋愛をしながらも、あそこまで振り切って“モテバトル”してくださるのは、他の恋愛リアリティーショーでは見られないレベル。お母さんドキドキしながら楽しみました」とコメント。せいやは「前回が好評だった分、シーズン2は正直怖かった（笑）。でも、ロケ地やメンバーのパワー、個性まで含めて、すべてが前回超え」と手応えを語った。
谷も「シーズン1で出し切ったと思っていたけど、まだこんなモテテクニックがあるんだと驚きました。今回も美男美女がそろっているのに、顔だけでは勝ち残れない。“モテ”には技が必要だと改めて感じました」とし、「前回よりも“上の上の上”をいくレベルの高いゲームになっています」と見どころを口に。菊池は「モテなくてはいけないけど、モテようとすると不誠実に見えたり、誠実すぎると脱落してしまったり、そのバランスが絶妙。スタジオで見ている印象と参加メンバーの温度感のギャップも含めて、すごく面白い」と番組の魅力を熱弁。YOUから「でも勉強することいっぱいあるよね？」と問われると「とてもあります」と語り、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨「ラブパワーキングダム2」MC就任
◆菊池風磨、勉強することは「とてもあります」
