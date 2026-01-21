日向坂46松田好花卒業セレモニー、Leminoで独占生配信決定 松田だけを追いかける“このカメ”も実施
【モデルプレス＝2026/01/21】株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービスLemino（R）では、1月29日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される、日向坂 46「松田好花 卒業セレモニー」を独占生配信することが決定した。
2025年12月8日にパシフィコ横浜にて開催されたイベントで発表され、チケット争奪戦となった本公演。2026年1月29日の公演当日はLeminoプレミアム会員向けに生配信、2月21日から23日まではLeminoプレミアム会員、日向坂46パック会員向けにアーカイブ配信を予定。本配信では、通常のカメラに加え、松田だけを追いかける“このカメ”も実施する。（modelpress編集部）
【写真】松田好花、けやき坂46二期として初お披露目された当時の姿
◆松田好花、日向坂46卒業セレモニー生配信決定
豊かな表現力を持つパフォーマンスに加え、好奇心旺盛な性格でバラエティ番組でも活躍。さらに、ラジオ番組のパーソナリティーや情報番組へのレギュラー出演など、個人としても多彩な魅力を発揮し、おひさまからもメンバーからも愛されてきた松田。
◆日向坂46「松田好花 卒業セレモニー」配信概要
出演：日向坂46
生配信日時：1月29日（木）開場（配信開始）18：00／開演（ライブ開始）18：30
アーカイブ配信期間：2月21日（土）〜23日（月・祝）
【Not Sponsored 記事】